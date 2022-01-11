Бритни Спирс снялась в стрингах топлесc

Американская певица Бритни Спирс опубликовала фотографии в откровенном образе в Instagram.

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40-летняя исполнительница сфотографировалась топлесс спиной к камере в стрингах красного цвета и туфлях на высоких каблуках. "Время ягодиц", — подписала она пост, набравший более миллиона лайков.

Известно, что певицу запечатлела фотограф Андреа Макклэйн.

В ноябре в США была прекращена судебная опека над Бритни Спирс — артистка на протяжении 13 лет находилась на попечении сперва своего отца Джеймса Спирса, а затем — назначенных судом опекунов. При этом Бритни вела активную гастрольную деятельность, зарабатывала миллионы, но не имела права распоряжаться ни своими финансами, ни имуществом, ни даже личной жизнью.