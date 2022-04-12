Бритни Спирс сообщила, что ждет третьего ребенка
Foto: Vida Press

Американская поп-звезда Бритни Спирс ждет третьего ребенка. Об этом певица рассказала в соцсетях.

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Несколько месяцев назад суд освободил Бритни от длившейся больше 10 лет опеки отца, который, по ее словам, запрещал ей снова выходить замуж и беременеть. После судебного вердикта Спирс заявила, что собирается снова стать мамой. Она также называет мужем фитнес-тренера Сэма Асгари, однако достоверных сведений, что они поженились, нет. Известно, что пара помолвлена.

В своей публикации в соцсетях певица рассказала, что специально худела для отпуска на Мауи, но заметила, что стала набирать вес и сделала тест на беременность - и он оказался положительным.

"Итак, я сделала тест на беременность… и ух… у меня будет ребенок, - написала Бритни. - Очевидно, я не буду часто появляться на публике из-за папарацци". Она пояснила, что хочет себя обезопасить, так как уже пережила перинатальную депрессию: "Должна сказать, это просто ужас. Женщины тогда об этом не говорили, но сейчас нам не нужно держать эту боль в секрете. На этот раз я буду заниматься йогой каждый день".

У Бритни Спирс есть двое детей от брака с танцором Кевином Федерлайном - 16-летний Шон Престон и 15-летний Джейден Джеймс.

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