Бритни Спирс заработает 15 миллионов долларов на своих мемуарах
Foto: AP/Scanpix

Бритни Спирс решила рассказать историю своей жизни и заключила договор на издание автобиографической книги, сообщает CNN.

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Источник, близкий к Спирс, сообщил, что певица недавно подписала контракт с издательством Simon & Schuster на сумму более 15 миллионов долларов. Также он уточнил, что решение Бритни не связано с желанием "ответить" на мемуары ее младшей сестры Джейми Линн, которые исполнительница публично осудила.

Ожидается, что в новой книге Бритни Спирс расскажет о своем пути к славе, музыкальной карьере и отношениях внутри семьи. При этом сама певица пока никак не прокомментировала свои планы относительно новой книги.

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