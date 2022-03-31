Брюс Уиллис завершил карьеру: он больше не сыграет в кино из-за проблем с речью

Американский актер Брюс Уиллис, которому недавно исполнилось 67 лет, решил завершить кинокарьеру. Причиной стал диагноз "афазия".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Об этом в соцсетях от имени всей семьи заявила его бывшая жена Деми Мур.

"У нашего любимого Брюса возникли проблемы со здоровьем, недавно ему поставили диагноз афазия, которая влияет на его когнитивные способности. В результате этого Брюс отказывается от карьеры, которая так много для него значила, - написала Мур. - Это действительно сложное время для нашей семьи, и мы очень благодарны вам за вашу неизменную любовь, сострадание и поддержку. Мы проходим через это как крепкая семья, и хотели обратиться к поклонникам, та как знаем, как много он значит для вас и вы для него. Как всегда говорит Брюс: "Переживем", и вместе мы планируем сделать именно это. С любовью, Эмма, Деми, Румер, Скаут, Таллула, Мэйбл и Эвелин".

Афазия – это неврологическое расстройство, возникающее после повреждения мозга (инсульт, травмы головы, опухоли или воспалительный процесс в области мозга). В результате афазии поражаются языковые способности: говорить, понимать, читать, писать. Специального лечения пока нет, но занятия с логопедом и неврологом часто показывают улучшение и восстановление.

Семья актера на просьбу Variety ответила, что других комментариев к уже сказанному Деми Мур у них нет.

В начале этого года некоторые СМИ сообщали о деменции Брюса Уиллиса, однако никаких подтверждений со стороны актера или его представителей эта информация не имела.