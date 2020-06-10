"Будь ты проклят, сволочь". Как люди отреагировали на смертельное ДТП с Ефремовым

Смертельное ДТП, которое устроил находившийся в нетрезвом состоянии актер Михаил Ефремов, затмило в общественном сознании выход из карантина, бесконечные протесты в США, да и, похоже, все мировые новости. О ситуации с Ефремовым поспешили высказаться как писатели и артисты, так и более-менее все, кто считает себя лидерами мнений, — от футбольных комментаторов до светских львиц.

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Самые яркие высказывания известных людей о случившемся собрало издание "Лента.ру".

Логично, что первыми, с кем связались журналисты с просьбой прокомментировать устроенную Михаилом Ефремовым трагедию, стали родные и близкие актера — если не считать попавших под горячую руку коллег, поспешивших на место аварии, чтобы оказать помощь. Но если Сергей Гармаш смог отделаться заявлением, что просто проезжал мимо, то Иван Стебунов оказался под шквалом критики в соцсетях из-за того, что их с женой ошибочно посчитали пассажирами в автомобиле Ефремова. Супруга Ефремова Софья Кругликова предположила, что Михаил мог выпить снотворное и "забыться" — где был и с кем пил. От дальнейших комментариев она отказалась, попросив дождаться официального заявления директора актера.

Остался немногословным и сын виновника аварии, актер Никита Ефремов, признавшийся, впрочем, что произошедшее задело его за живое: "Я на эмоциях, лучше не буду ничего пока комментировать". Намного более развернуто высказалась дочь артиста Анна-Мария Ефремова: "Почему я сижу дома, когда мой отец в беде? Во-первых, не маленький — сам разберется. Во-вторых, ***** [нечего] ездить пьяным за рулем. Третье -— вроде никто не умер. Четвертое — у него есть директор, которая занимается всеми этими вопросами. И пятое: если посадят, буду носить передачки и помогать младшим братьям и сестрам". Жесткие слова девушки не уберегли ее от осуждения в соцсетях: 19-летней Ефремовой пожелали "гореть в огне", посоветовали лечиться и назвали ее маленькой стервой.

Среди тех, кто лично знает Ефремова, самой распространенной реакцией на случившееся стало выражение сожаления — не только о гибели по вине актера водителя Сергея Захарова, но и о поведении виновника ДТП, которого провозгласили жертвой алкогольной зависимости. Так, актер Вадим Жук подчеркнул, что он "потрясен, обескуражен, возмущен" произошедшим, а также заметил, что "никакой талант и никакая общественная позиция не оправдывают" артиста, но призвал не подчеркивать и не спекулировать тем, к какому политическому лагерю принадлежал Ефремов.

Какой тяжкий порок — веселое безалаберное пьянство, как долго он сходит нам с рук, как жестоко показывает зубы (Вадим Жук)

Светская львица и колумнистка Божена Рынска постаралась разглядеть корень широко известных проблем Ефремова с алкоголем — и обнаружила его в семейной истории актера, отец которого Олег Ефремов тоже страдал от алкоголизма: "Всех жаль. Семью погибшего жаль. Не от хорошей жизни курьером он работал. И Мишу жаль — не он выбирал наследственность и тип психики". Рынска также положительно охарактеризовала характер Ефремова.

Он очень чистый человек, это правда (Божена Рынска)

О своем сочувствии Ефремову высказалась и глава RT Маргарита Симоньян, напомнившая, что речь идет о "блистательном русском актере", но при этом не забывшая о его политической позиции и склонности критиковать власть, а поэтому нашедшая способ увязать это с произошедшей трагедией: "Самые страстные обличители беззаконий должны быть очень внимательны к себе. Кристально чисты. Безупречно непогрешимы. Чтобы не получилось как всегда. Ибо сказано же русским языком: не суди — да не судим будешь. Актер Ефремов судим будет. Вот увидите".

Глава другого государственного телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки увидела в случившемся повод поразмышлять не о политических, а о театральных коннотациях инцидента, а в самом Ефремове — "олицетворение балабановских героев".

"Но ушел уже Балабанов, а саундтрек "Брата-2" иллюстрирует разрушение американской мечты. На этом фоне Михаил Ефремов выходит на сцену в последний раз — в качестве убийцы. Мне жаль, что в историю он войдет именно этой ролью. Жаль, потому что мог бы войти другой. Было бы не жаль, если бы не мог", — написала Канделаки.

Пожалуй, наиболее трезво об аварии с Ефремовым высказался публицист Максим Кононенко, призвавший избегать ненависти: "Михаил Ефремов совершил преступление. Убил человека. Он это понимает и готов отвечать по закону. Скорее всего, он сядет в тюрьму. Увы ему. Третьего дня мы отмечали день рождения Пушкина, который "милость к падшим призывал". Мне очень не нравится та вакханалия, которая разворачивается в социальных сетях. От того, что вы будете топтать Михаила Ефремова, погибший водитель не воскреснет. Да и родным его вряд ли станет легче".

Многие увидели в устроенном Ефремовым ДТП повод поговорить о проблеме вождения в нетрезвом виде. Режиссер Роман Супер пожелал увидеть начало "беспрецедентной, жесточайшей, настоящей законодательной войны с пьяными водителями".

"Чтобы санкции за это безусловное сатанинское зло оказались на грани безумия. Чтобы от наказания не смог уйти ни один ***** [идиот], посмевший пить за рулем, вне зависимости от его статуса, экономических и политических возможностей. Будь ты любимым актером или нелюбимым полковником КГБ: выпил за рулем = совершил покушение на убийство", — написал Супер в своем Facebook.

Побудила трагедия с участием Ефремова обратиться с призывом к автолюбителям и писателя Сергея Минаева, напомнившего еще и о том, что к подобным происшествиям может приводить употребление не только алкоголя, но и запрещенных веществ: "***** [черт], ну почему же нельзя такси-то взять, когда бухаешь? Все и всегда говорят одно и то же: я норм, я хорошо вожу в любом состоянии, мне ехать 12 минут. Каждый уверен, что с ним такого точно никогда не случится".

Люди, пожалуйста, не садитесь за руль пьяными, нанюханными, обкуренными, в любом состоянии измененного сознания (Сергей Минаев)

Наконец, многих из тех, кто высказался о ситуации с Михаилом Ефремовым, случившееся заставило поставить крест не только на самом артисте, но и на его творчестве. Так, писательница Марина Ахмедова напомнила, что в марте 2018 года артист вышел в состоянии алкогольного опьянения на сцену в Самаре, и сумела связать тот инцидент с нынешней трагедией: "Я думаю, если бы Ефремова наказали, когда он вышел на сцену к зрителям пьяным, вчерашней трагедии могло бы не быть. Потому что то и это, вождение пьяным — явления одного порядка, а именно неуважение к людям, пренебрежение к ним. Но его не стали наказывать, он ведь талант". Ахмедова также призналась, что "теперь точно не сможет смотреть фильмы с участием Ефремова".

Депутат Московской городской думы Андрей Медведев попытался предугадать дальнейшее развитие ситуации: "Я вот просто уверен — в ближайшее дни мы все услышим, что он прекрасный человек, и надо его простить немедленно. Будут нам эксперты объяснять, что не выпивка проблема, а, например, дороги в Москве слишком сильно загибаются или слишком неровные. Однако же бояться Михаилу нечего. Вряд ли его накажут серьезно". По мнению депутата, попытаются защитить артиста и те, кто придерживается похожих политических взглядов: "Интересно, объявят ли Михаила жертвой политических репрессий? Вспомнит ли общественность, что он борол режим путем чтения стихов? Возможно, это операция кровавой гэбни. Напоили, а секретный боевой экстрасенс внушил ему "а давай-ка через две сплошные на Смоленке!".

Ну, а с самыми резкими высказываниями выступил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, склонность которого обсуждать ДТП с участием публичных людей, не стесняясь в выражениях, стала достоянием общественности еще в 2011 году, когда в аварии погибла жена вратаря "Зенита" Вячеслава Малафеева Марина. Тогда Губерниеву пришлось впоследствии заплатить Малафееву за свои слова 75 тысяч рублей. В этот раз комментатор, похоже, обращения в суд не ждет: "Будь ты проклят, сволочь Миша Ефремов! Слов нет больше..." Тем не менее чуть позже новые слова у Губерниева все-таки нашлись, причем не только в адрес собственно виновника ДТП, но и в отношении его коллег по актерской профессии: "В СИЗО убийцу! Артисты, а соболезнования хотя бы слабо выразить? Молчат... цеховая солидарность с убийцей? Тьфу, лицедеи сраные..." — написал комментатор в своем Telegram-канале.