Российская боксерша Ангелина Семенова вызвала на поединок телеведущую и певицу Ольгу Бузову, пообещав бить не сильно, но красиво.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Надеюсь, ты не откажешься от своих слов, что готова выйти на ринг против любого. Ты сама сказала, что ты боец по жизни! Ты красивая, а я красивая и сильная. Обещаю, сильно бить не буду, но буду бить красиво!" — обратилась к Бузовой спортсменка.

Пост Семеновой стал ответом Ольге на предложение создать шоу, где профессиональные боксеры будут выходить на ринг с популярными блогерами. Эту идею Бузова предложила в разговоре с Умаров Кремлевым, генсеком Федерации бокса России. Видео их беседы Кремлев опубликовал в Instagram, где некоторые комментаторы задумку телеведущей оценили со скептицизмом. "После этого шоу блогеров станет намного меньше", - пишут они.