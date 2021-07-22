Будущему королю принцу Джорджу исполнилось 8 лет
Foto: Vida Press

Британскому принцу Джорджу Александру Луи 22 июля исполнилось 8 лет. Джордж Кембриджский занимает третье место в порядке наследования британского престола.

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По традиции, герцог и герцогиня Кембриджские, Уильям и Кэтрин, опубликовали портрет именинника и будущего короля.

На юбилейном портрете маленький принц одет в повседневную одежду и сидит на капоте Land Rover. По мнению People, такая фотография - дань памяти дедушке мальчика, Филиппу, ведь эта машина была его любимым средством передвижения. Принц Филипп скончался в этом году в возрасте 99 лет. В похоронной процессии использовался именно такой автомобиль.

Снимок Джорджа был сделан герцогиней Кэтрин в Норфолке.

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Британская королевская семья Герцогиня Кембриджская принц Джордж принц Уильям
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