Наследство модельера Карла Лагерфельда, скончавшегося 19 февраля 2019 года, до сих пор не перешло к тем, кому оно причиталось: как выяснило издание Le Parisien, единственный человек, который имел право им распорядиться, бесследно исчез.

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Долгое время считалось, что все свое состояние — то есть около 200 млн евро — кутюрье оставил своей любимой кошке Шупетт. Такой вывод СМИ делали, основываясь на высказываниях самого Кайзера — например, в 2015 году в интервью телеведущему Марку-Оливье Фогьелю в передаче Le Divan модельер сказал: "У нее есть собственное небольшое состояние, она наследница". Однако через некоторое время после кончины модельера этот миф был развеян — выяснилось, что есть семь человек, которые унаследуют деньги и имущество Карла Лагерфельда, в том числе книжный магазин, библиотеку, квартиры в Париже и Монако и дизайнерскую мебель.

Однако они до сих пор ничего не получили — единственный человек, имеющий право распоряжаться наследством Лагерфельда и описать его имущество, бухгалтер модельера 87-летний Люсьен Фридлендер, исчез и не отвечает на телефонные звонки.

"Он не склонен сотрудничать, отказывается говорить с наследниками или их представителями", — сообщил юрист, знакомый с ситуацией.

Из-за молчания Фридлендера процедура наследования не двигается с места — с 19 февраля прошлого года все имущество остается заблокированным, отчего наследники, разумеется, начинают задавать вопросы. Однако супруга распорядителя, имя которой издание не называет, утверждает, что беспокоиться не стоит. Она заявила журналистам, что ее муж "не сбежал на райский остров с похищенными сокровищами", но живет у себя в Париже в полнейшем уединении. "Он очень болен", — заявила жена Люсьена Фридлендера. Так что тем, кто ждет скорейшего разрешения дела, нужно просто набраться терпения.

Как отмечают французские СМИ, бухгалтер закрыл практику в сентябре 2019 года — однако он остается единственным человеком, кто не только может распоряжаться наследством Карла Лагерфельда, но и вообще знает точно, чем владел модельер.

Как сообщает Daily Mail, часть имущества Лагерфельда должна перейти его домохозяйке, которая ухаживает за кошкой Шупетт. Кроме того, среди наследников называют британского манекенщика Джека Дэвиса, американского мужчину-модель Брэда Кренига и его 11-летнего сына Хадсона, крестника Лагерфельда, а также его бывшего бойфренда и тоже модель Баптиста Джабикони и многолетнего помощника Себастьена Жондо.

Из-за наследства Карла Лагерфельда недавно уже разгорелся скандал, когда в конце мая Баптист Джабикони назвал себя первым наследником в интервью на французском телевидении. Тогда 30-летний манекенщик, ставший в 2008 году благодаря выбору Лагерфельда лицом мужской линии Chanel, заявил: "Есть семь главных наследников Карла Лагерфельда. В этом списке я стою выше всех. Я первый наследник".

Рекламируя свою книгу мемуаров "Карл и я", Джабикони, который был близок с кутюрье в течение 10 лет, утверждал, что Лагерфельд испытывал к нему отеческие чувства из-за большой разницы в возрасте.

Однако, по информации издания Voici, модельер потерял связь с манекенщиком задолго до своей кончины — настоящим "духовным наследником" Лагерфельда оно назвало Себастьена Жондо, который долгие годы оставался правой рукой Кайзера. Более того, источники сообщили Voici, что Джабикони вовсе не может претендовать на наследство Лагерфельда. "Это бессмысленно, — заявили они. — Его даже нет в списке тех, кто был вызван к нотариусу по вопросу о наследовании". В ответ Баптист Джабикони заявил, что это ложь и пригрозил подать в суд иск о клевете — а также выразил мнение, что Лагерфельду подобные инсинуации показались бы отвратительными, будь он жив.