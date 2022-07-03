Букингемский дворец сократил обязанности королевы Елизаветы II

Букингемский дворец впервые за десять лет отредактировал список обязанностей королевы Елизаветы II. Это произошло на фоне сообщений о проблемах со здоровьем у 96-летнего британского монарха, пишет газета The Telegraph.

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В последней версии отчета о деятельности дворца роль королевы по-прежнему состоит из двух ключевых элементов: "главы государства" и "главы нации".

В прошлых версиях роль "главы государства" состояла из 13 пунктов, таких как церемония открытия парламента, назначение премьер-министра, государственные визиты и прием лидеров других государств.

В обновленной версии отчета используется более расплывчатое определение, обращает внимание The Telegraph. В задачи королевы входят "ряд парламентских и дипломатических обязанностей", а также прием посещающих ее глав государств.

Символическую роль "главы нации" королева выполняет "где это уместно или необходимо", говорится теперь в отчете. Из шести ключевых событий королевского календаря, перечисленных ранее, одно - открытие парламента - было удалено, а четыре из пяти в этом году провел ее старший сын принц Чарльз, пишет газета.

В отчете также указывается, что "королеве большую помощь оказывают другие члены королевской семьи, выполняющие официальные обязанности от имени Ее Величества". По словам источника The Telegraph в Букингемском дворце, это не "резкое" изменение, а небольшое обновление.

Елизавета II взошла на трон 6 февраля 1952 года после смерти ее отца - короля Георга VI. В 2022 году она отметила 70-летие пребывания на троне, став первым британским монархом, достигшим такой отметки. В 2021 году скончался супруг Елизаветы принц Филипп. Сейчас Елизавета II - монарх с самым долгим сроком правления из ныне здравствующих.

В возрасте 96 лет королеве, как отмечает The Telegraph, сложнее выполнять некоторые из своих обязанностей. В частности ожидается, что Елизавета больше не будет совершать зарубежные поездки, пишет газета.