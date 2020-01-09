Бунт в Букингемском дворце: принц Гарри с супругой отказались от королевских полномочий и денег

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл, слывущие бунтарями в королевской семье Великобритании, окончательно отступили от монарших традиций. Герцог и герцогиня Сассекские решили отказаться от полномочий высокопоставленных членов королевской семьи и работать над тем, чтобы стать финансово независимыми.

В заявлении супругов, опубликованном в их Instagram и на официальном сайте, говорится, что они намерены постепенно перейти к "прогрессивной новой роли" внутри института монархии, продолжая при этом полностью поддерживать Ее Величество королеву Елизавету II. К такому решению Гарри и Меган пришли после "многих месяцев размышлений и обсуждений", отмечается в заявлении.

Герцог и герцогиня теперь намерены делить свое время между Соединенным Королевством и Северной Америкой, "продолжая уважать свой долг" по отношению к королеве, Содружеству и организациям, которые находятся под их патронажем.

"Этот географический баланс позволит нам воспитывать сына в уважении к королевским традициям, в которых он был рожден, а также даст нашей семье возможность сосредоточиться на следующей главе, включая запуск нашей новой благотворительной организации", - отметили Гарри и Меган, добавив, что продолжают сотрудничать с королевой, принцем Чарльзом и принцем Уильямом.

По данным газеты The Times, королеву Елизавету II разочаровало решение ее внука и его супруги, принятое без согласования с Букингемским дворцом. Издание пишет, что герцог и герцогиня Сассекские не проконсультировались ни с Ее Величеством, ни с отцом принца Гарри Чарльзом.

В коммюнике Букингемского дворца кратко сообщается, что переговоры с герцогом и герцогиней только начинаются. "Нам понятно их желание пойти своим путем, но это непростые вопросы, для решения которых потребуется время", - заявили в канцелярии королевы.

Times отмечает, что намерение принца Гарри и Меган Маркл жить на два дома является беспрецедентным для членов монаршей семьи, продолжающих выполнять в ней определенные функции. Обычно они связаны с появлением на публике на официальных и благотворительных мероприятиях.

В своей редакционной статье Times отмечает, что герцог и герцогиня Сассекские уже не раз давали понять, что недовольны своей ролью в королевской семье, однако считает, что практические последствия их решения явно не продуманы.

Создается ощущение, что они пытаются "совместить несовместимое", пишет газета. Налогоплательщики Великобритании только что потратили 2,4 млн фунтов стерлингов на ремонт резиденции Гарри и Меган рядом с Виндзорским замком, у них есть прислуга в самом Букингемском дворце. Герцог и герцогиня только что провели шесть недель в Канаде, и в аэропорту Ванкувера были замечены прибывающие и улетающие отряды королевской охраны. Супругов будут охранять всю их оставшуюся жизнь за деньги тех же налогоплательщиков, добавляет издание.

Корреспондент ВВС Джонни Даймонд со ссылкой на источники в Букингемском дворце сообщил в Twitter, что старших членов королевской семьи уязвило заявление принца Гарри и Меган Маркл.

Бывший пресс-секретарь Букингемского дворца Дики Арбитер предположил, что принц Гарри принял решение по велению сердца, а не разума, а одной из причин тому стало пристальное внимание СМИ к семье после рождения сына Арчи. Арбитер сравнил решение супругов с отречением от престола в 1936 году Эдварда VIII, женившегося на дважды разведенной актрисе Уоллис Симпсон. "Это единственный подобный прецедент, но ничего подобного в наше время не случалось", - цитирует эксперта Русская служба BBC.

На вопрос о том, как принц Гарри будет членом королевской семьи "на полставки", Арбитер ответить не смог. Официальные расходы королевской семьи покрываются из так называемого "гранта суверена", выделяемого правительством. Грант формируется из процента от прибыли, которую приносят принадлежащие короне и находящиеся в ведении правительства многомиллиардные владения.

Средства из гранта получают высокопоставленные члены королевской семьи, посвящающие все свое "рабочее" время исполнению королевских обязанностей. Это королева, ее дети, внуки Уильям и Гарри и их жены. Решение принца Гарри и Меган покинуть этот круг серьезно изменит лицо монархии, отмечает РИА "Новости".

Бывший пресс-секретарь Букингемского дворца добавил, что герцогу и герцогине теперь придется часто летать на самолетах, "а они, как известно, один из главных источников выбросов в атмосферу парниковых газов". Ранее Гарри и Меган уже становились объектами критики за полеты на частном самолете в отпуск. Тогда за супругов вступился Элтон Джон, объяснив, что это он предоставил семье свой личный джет. Их поддержали и многие другие мировые знаменитости.