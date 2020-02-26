Буржуй от медицины. Люди возмущены стоимостью услуг в клинике Елены Малышевой
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Стоимость услуг в клинике телеведущей и врача Елены Малышевой возмутила не только простых россиян, но и артистов.

Например, актер Станислав Садальский в социальных сетях выразил удивление стоимостью первого приема.

"Первый прием — 20 тысяч рублей за то, чтобы только поболтать?", — написал артист. В переводе на нашу валюту это около 280 евро. Актер назвал Малышеву "буржуем от медицины", напомнив, что ее бизнес успешен благодаря в первую очередь телевидению.

"Российская телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, доктор медицинских наук Елена М. поясняет, что она руководит частной клиникой, поэтому всем пациентам приходится платить, - написал Садальский. - Практически вся ее карьера выросла за счет постоянного присутствия на ТВ и хватки (не хочется называть - деловой), направленной на личное обогащение. Интересно, как это можно на госканале ТВ заниматься на постоянной основе рекламой собственного частного бизнеса, делать широкую рекламу своего частного предприятия за госсчет? Это какие же откаты кто-то получает?
Такое возможно только в России!"

Ранее на странице самой Малышевой в Instagram одна из подписчиц возмутилась, что один прием в клинике телеведущей почти равен размеру пенсии ее мамы. В ответ телеведущая заявила, что люди могут лечиться и в в государственных больницах, а чуть позже удалила и комментарий, и свой ответ.

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Буржуй от медицины. 💰💰💰💰💰 Российская телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, доктор медицинских наук Елена М. поясняет, что она руководит частной клиникой, поэтому всем пациентам приходится платить. Практически вся её карьера выросла за счёт постоянного присутствия на ТВ и хватки (не хочется называть - деловой), направленной на личное обогащение. Интересно, как это можно на госканале ТВ заниматься на постоянной основе рекламой собственного частного бизнеса, делать широкую рекламу своего частного предприятия за гос.счет? Это какие же откаты кто-то получает? Такое возможно только в России! Первый прием -20 000 руб , за то,чтобы только поболтать? Лихо! Кстати,в её клинике даже- если мне много заплатят не стал бы лечиться #житьздорово #здоровожить #здравоохранение #минздрав #тв #больница #лицемерие #единаяроссия #малышева #первыйканал #станиславсадальский #клятвагиппократа

A post shared by Стас Садальский️🎬 (@stassadal) on Feb 25, 2020 at 4:56am PST

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