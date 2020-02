Буржуй от медицины. Люди возмущены стоимостью услуг в клинике Елены Малышевой

View this post on Instagram

Буржуй от медицины. 💰💰💰💰💰 Российская телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, доктор медицинских наук Елена М. поясняет, что она руководит частной клиникой, поэтому всем пациентам приходится платить. Практически вся её карьера выросла за счёт постоянного присутствия на ТВ и хватки (не хочется называть - деловой), направленной на личное обогащение. Интересно, как это можно на госканале ТВ заниматься на постоянной основе рекламой собственного частного бизнеса, делать широкую рекламу своего частного предприятия за гос.счет? Это какие же откаты кто-то получает? Такое возможно только в России! Первый прием -20 000 руб , за то,чтобы только поболтать? Лихо! Кстати,в её клинике даже- если мне много заплатят не стал бы лечиться #житьздорово #здоровожить #здравоохранение #минздрав #тв #больница #лицемерие #единаяроссия #малышева #первыйканал #станиславсадальский #клятвагиппократа

