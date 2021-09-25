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Ольга Бузова, географ
Бузова-географ, Галустян-акушер: на кого учились российские звезды
Foto: Instagram.com/buzova86/

Телеведущая Ольга Бузова, за плечами которой диплом географа, вдохновилась сериалом и решила поступать на исторический факультет МГУ.

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По этому поводу "Газета.Ru" вспоминает, на кого учились другие звезды российского шоу-бизнеса.


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Ольга Бузова, географ

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Андрей Макаревич Борис Гребенщиков Илья Лагутенко Михаил Галустян Ольга Бузова
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