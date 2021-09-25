Бузова-географ, Галустян-акушер: на кого учились российские звезды

Телеведущая Ольга Бузова, за плечами которой диплом географа, вдохновилась сериалом и решила поступать на исторический факультет МГУ.
По этому поводу "Газета.Ru" вспоминает, на кого учились другие звезды российского шоу-бизнеса.
- 1. Ольга Бузова, географ
- 2. Вадим и Глеб Самойловы, инженеры-конструкторы
- 3. Светлана Сурганова, медик
- 4. Алексей Потехин, инженер-системотехник
- 5. Михаил Галустян, фельдшер-акушер и юрист
- 6. Илья Лагутенко, китаист
- 7. Борис Гребенщиков, математик
- 8. Андрей Макаревич, архитектор
- 9. Данил Прытков (Niletto), инженер-технолог