Бузова поделилась подробностями госпитализации, но диагноз не раскрыла

Телеведущая и певица Ольга Бузова раскрыла в Instagram подробности своей госпитализации.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Она призналась, что планировала все тщательно скрыть от подписчиков, знали о госпитализации только семья и команда. "Мне было очень больно, когда моих близких начали обвинять, что они не в курсе событий. Это все вранье. Я всем строго-настрого запретила что-либо комментировать, потому что со здоровьем не шутят", — рассказала телеведущая.

Также Бузова выразила сожаление, что некоторые люди посчитали ее операцию постановкой. По ее словам, она вышла на связь из реанимации не ради пиара, а чтобы успокоить переживающих поклонников.

Певица сообщила, что ее уже выписали из больницы и в настоящее время она идет на поправку дома.

"Не хотела вообще ничего говорить, но во избежание разных идиотских слухов, сообщаю. Экстренная операция произошла 5 мая, реанимация, плохо отошла от наркоза, сейчас болезненное восстановление. Но я справлюсь! Просто по другому быть не может. Всем здоровья, мира и добра! Р.S. Ситуация пока острая, так что позвольте диагнозы оставить при себе. Я стала суеверной", - написала Бузова в своем профиле Instagram, который сейчас открыт только для подписчиков.