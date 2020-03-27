Телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала в Instagram, что установила новый рекорд социальной сети.

Теперь на нее подписаны 20 млн пользователей. "Когда я создавала страницу, я даже подумать не могла, что у меня столько вас будет. Я благодарна каждому из вас за интерес, за активность и любовь, которую вы мне дарите ежедневно. Мои люди всегда со мной. Я вас безумно люблю", — поблагодарила поклонников она.

Как уточнил бойфренд певицы Давид Манукян, этого результата Бузова достигла первой в России.