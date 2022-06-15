"Был ад". Андрей Макаревич сходил на концерт Максима Галкина

Находящийся в Израиле Андрей Макаревич побывал на концерте живущего сейчас там Максима Галкина. И худшие его опасения сбылись. Правда, касались они не самого концерта, да и поразмыслив, музыкант позже изменил свое отношение к происходящему.

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"Меня всегда несколько коробило, когда незнакомый человек на улице громогласно просит с тобой сфотографироваться и еще, не дай бог, кладет тебе при этом руку на плечо. Израиль этим страдает примерно как Одесса", — поделился своим наблюдением Макаревич.

"Придя заранее в фойе большого зала, я предполагал, что с узнаваниями будет немножко ад. Был ад. Самое трогательное, когда совершенно незнакомый человек подходит к тебе и просто начинает беседу с середины. Терпел как мог", — продолжил он.

Но затем пришло и понимание: "Дело не в невоспитанности и не в местечковости (хотя хочется свалить именно на это) - дело в том, что народ этой маленькой удивительной страны, народ, переживший такое, что другому народу не пожелаешь , этот народ сегодня настолько консолидирован, что подсознательно ощущает себя одной семьей. А в семье и отношения семейные. Близкие. И я успокоился".

Что же касается самого концерта, музыкант был краток: Галкин работает отлично.