instagram.com/leratv
Foto: instagram.com/leratv

Российская телеведущая Лера Кудрявцева рассказала страшную историю о пережитом в реанимации, куда она попала несколько дней назад прямо со съемочной площадки.

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По итогам первичного обследования, как Лера написала в соцсетях, ничего серьезного у нее нашли - плохое самочувствие стало результатом накопленного стресса. А вот проведенная в реанимационном отделении ночь заставила ее не просто поволноваться, но перепугаться до холодного пота.

Эту историю Кудрявцева в подробностях изложила в одном из постов в Instagram:

"Представьте себе реанимационный устрашающий блок, где помимо кровати находятся различные приблуды, аппараты, столы и много всего, скажем так, действующего на психику. Там находятся 2 стеклянные двери, одна в коридор, другая в соседний блок. Двери не закрываются. Ночь. Тишина. Бело- голубоватый свет.

Лежу. Переживаю. Не сплю. Слышу - какая то возня. Поднимаю голову и вижу здорового мужчину, который тихо так открывает дверь из соседнего блока. Я напряглась, привстала и спросила, мол, не заблудился ли он. Мужчина, не обращая на меня внимание, тихо открывает дверь и идет, шаркая тапочками, к моей кровати.

Я приподнялась, сердечко забилось быстрее, ладошки влажные. Мужчина подходит к кровати, останавливается передо мной с улыбкой на лице и совершенно безумными глазами. Я опускаю взгляд и вижу кровь на его белой футболке. Кровь, которая просачивается сквозь его футболку. П...ц мне! Подумала я и пожалела, что с собой нет памперса, ибо была от страха готова надуть в штаны. Медленно слезаю с кровати и двигаюсь в сторону двери (он за мной), по дороге рассматриваю, где лежат и лежат ли вообще ножи, скальпели и колюще-режущие предметы. Закрываю дверь(она стеклянная, без замков), а мужик начинает ее пытаться открыть, с такой же улыбкой на лице и безумным взглядом.

У меня есть одна особенность, я от страха всегда молчу. Кто-то орет, а я молчу. Вот так вот молча продолжалась эта схватка между молчащей мной и молчащим мужиком. Долго описывать, что происходящее напоминало фильм ужасов при достаточно правдоподобном антураже. И это как раз про то, что после этого я реально чуть не схватила "инфаркт микарда вот такой рубец".

Я не помню такого страха вообще, при том, что привезли меня по ходу из-за моей и так пошатанной психики. Ноги вата, руки трясутся, в голове кошмары. Представьте что я думала? Идет чувак меня душить, убивать, ну или типа того.

Короче дед оказался из соседней палаты, сдернувший с себя катетер и шатающийся по отделению. Вроде не в себе.

Приключения так себе, скажу я вам".

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Лера Кудрявцева
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