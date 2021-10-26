Была на съемках ток-шоу. Нашлась пропавшая в Москве Светлана Светличная
Foto: ITAR TASS/Scanpix/LETA

Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение пропавшей в Москве актрисы Светланы Светличной. Об этом пишет "Лента.ру".

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Уточняется, что 81-летняя артистка жива и здорова. Она была найдена на съемках одного из ток-шоу. Подробности об исчезновении Светличной можно узнать здесь.

Ранее стало известно, что сотрудники полиции установили личность водителя, который последним подвозил актрису Светлану Светличную незадолго до ее исчезновения. Отмечалось, что мужчину доставили на допрос в следственный отдел.

Об исчезновении знаменитой советской и российской актрисы сообщалось в понедельник, 25 октября. В правоохранительные органы обратилась родственница знаменитости, которая сообщила, что звезда "Бриллиантовой руки" пропала и не выходит на связь несколько дней.

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