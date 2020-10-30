"Была в дичайшем угаре": Наргиз призналась в пьянстве на концертах

Певица Наргиз Закирова впервые призналась в пристрастии к спиртному, слухи о чем ходили уже давно. По словам артистки, она не помнит многих концертов, потому что часто выступала в состоянии алкогольного опьянения.

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Разговоры о пристрастии певицы Наргиз Закировой к спиртному давно ходили в СМИ, среди коллег по индустрии и ее слушателей, которые жаловались, что якобы были очевидцами выступлений артистки в нетрезвом виде. Сама 50-летняя исполнительница долгое время не комментировала слухи о зависимости, однако в недавнем интервью Вячеславу Манучарову для YouTube-шоу "Эмпатия Манучи" призналась, что часто выходила на сцену в состоянии алкогольного опьянения. Наргиз подчеркнула, что пристрастилась к спиртному задолго до участия в шоу "Голос", после которого последовал ее контракт с продюсером Максимом Фадеевым. До своей популярности Закирова зарабатывала выступлениями в клубах и барах, где часто выпивала перед выходом на сцену. Артистка также рассказала, что из-за работы в нетрезвом виде она почти не помнит концертов из своего первого тура.

"Я была просто в дичайшем алкогольном угаре. Это был прямо рок-н-роллище такой, что аж просто мы жгли! Причем при этом я выдерживала же все. Вот эти концерты и переезды, сумасшествие вот это, — заявила Закирова. — У меня был бесконечный праздник. Концерт заканчивается — гуляем дальше, рок-н-ролл".

По словам Наргиз, в первое время перед выступлениями на большой сцене ей было необходимо "хлопнуть для смелости". Также певица рассказала об умении скрывать состояние алкогольного опьянения и выступать "на автомате".

"Я могу быть пьяной, и ты никогда в жизни не поймешь, что я пьяная. Я могла пьяной отрабатывать концерты совершенно нормально. Наверное, это привычка из клубов и ресторанов", — поделилась исполнительница.

Артистка отметила, что не переживала из-за возможных репутационных проблем и выступала с бутылкой виски, которая до сих пор входит в ее райдер. При этом, по словам Закировой, ее коллектив является непьющим.

"Раньше я очень смело выходила на сцену с бутылочкой виски в руках, — поделилась знаменитость. — У меня был там разведенный виски с колой. Я считала, что это совершенно нормально.

Тогда и начался этот скандал: "Она пьет на сцене!" На Западе, если какие-то рок-н-ролльные певцы или музыканты пьют на сцене, из этого не делают никаких новостей. И потом — я же знаю, что этот скандал был создан специально, совершенно осознанно, но мне было по барабану. Если бы из-за этого срывались концерты, были бы какие-то проблемы, меня бы увозили на скорой помощи или я бы заблевала на сцене кого-то".

Кроме того, в разговоре с Манучаровым Закирова призналась, что собирается выйти замуж за техника ее команды Антона Ловягина после семи лет отношений. Мужчина, который младше избранницы на 11 лет, сделал ей предложение еще два года назад, но дата регистрации неизвестна до сих пор. Артистка отметила, что была замужем уже три раза, поэтому не испытывает трепетного отношения к церемонии бракосочетания.

"Когда свадьба? Не знаю. Даже если она и состоится, то большой не будет. Меня мой молодой человек уже задолбал. Колечко подарил. Хорошее? Да. Если будем помирать с голоду, то я, наверное, его в ломбард заложу", — пошутила Закирова.

Напомним, что около года назад Наргиз рассказала о причинах ухода из продюсерского центра Фадеева в рамках YouTube-шоу "А поговорить?". В частности, певица тогда заявила, что сотрудники лейбла якобы не считали нужным сообщать ей о грядущих концертах, не имели представления о ее местонахождении и не занимались ее развитием. По словам Наргиз, ее также не устраивало отсутствие концертов в больших городах. Артистка подчеркнула, что после разрыва соглашения с MALFA ее концертного директора засыпали предложениями о выступлениях в Европе. При этом в СМИ одной из возможных причин разрыва Фадеева и Наргиз называли непрофессиональное отношение последней к концертам, якобы вызванное в том числе и алкоголем.