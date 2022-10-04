Были холопами, стали рабами. Алла Пугачева ответила своим недоброжелателям

Российская певица Алла Пугачева опубликовала в соцсетях пост, где ответила всем, кто недоброжелательно отзывался о ней после отъезда из России.

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"Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами", - написала артистка в Instagram.

Как уже сообщалось, на днях Алла Пугачева покинула свою страну. По сведениям СМИ, до этого она попросила пакет документов на "выписку" в школе, куда ходят ее дети Лиза и Гарри. Также, как сообщали новостные порталы, она выставила на продажу поместье в деревне Грязь, где жила ее семья.

Ранее Пугачева выступила в поддержку своего мужа - юмориста Максима Галкина, объявленного "иноагентом", попросив включить в этот список и ее.