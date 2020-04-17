Бывшая первая леди Эстонии обеднела из-за пандемии

Бывшая первая леди Эстонии Эвелин Ильвес, которая занимается бизнесом, призналась, что вынуждена перейти на режим экономии, пишет эстонский портал DELFI.

Из-за экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, женщина лишилась основных источников дохода. По ее словам, ресторан не приносит денег уже с начала марта, также прекратились поступления средств за счет выступлений Эвелин Ильвес на курсах и конференциях. Единственным источником дохода осталась зарплата молодого врача, и женщина предполагает, что в ближайшее время ей придется отказаться от квартиры в Старом городе в центре Таллина и машины.

Напомним, экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес и Эвелин Ильвес прожили вместе 11 лет, они поженились в 2004 году. В августе 2014 года в паре произошел разлад после того, как Эвелин Ильвес сфотографировали в кафе с другим мужчиной, а в 2015 году пара развелась.

В начале 2016 года Тоомас Хендрик Ильвес женился на гражданке Латвии Иеве Купце, работавшей руководителем отдела координирования национальной политики кибербезопасности Минобороны Латвии.