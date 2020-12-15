Бывшая подруга подала в суд на Шайю ЛаБафа, обвиняя в насилии

Певица Сиа призналась, что эмоционально пострадала из-за Шайи ЛаБафа — в 2015 году он снялся у нее в клипе на песню "Elastic Heart". Так она поддержала артистку FKA twigs и других девушек, подвергшихся насилию со стороны актера.

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Сиа рассказала, что Шайа ЛаБаф принудил ее к сексу, обманув, что на тот момент не состоял в отношениях. Исполнительница назвала актера патологическим лжецом и больным человеком.

"Я тоже эмоционально пострадала из-за Шайи, патологического лжеца, который обманом заставил меня вступить с ним в сексуальные отношения, утверждая, что у него никого нет. Я считаю, что он очень болен, и сочувствую ему. И его жертвам", — написала Сиа в Twitter.

Певицу поддержала ее коллега Талия Дебретт Барнетт, более известная как FKA twigs. На днях она подала в суд на ЛаБафа. "Мне очень жаль, Сиа. Именно поэтому я решилась публично рассказать о своем опыте. Мы должны поддерживать друг друга", — отметила Барнетт, поблагодарив ее за вдохновение и солидарность.

11 декабря FKA twigs в интервью The New York Times рассказала, что ЛаБаф неоднократно поднимал на нее руку, эмоционально и физически унижал, а также сознательно заразил ее венерическим заболеванием.

В иске описана их совместная поездка в Лос-Анджелес, в ходе которой ЛаБаф отстегнул ремень безопасности и пригрозил, что они оба разобьются, если Барнетт не признается ему в любви. По словам певицы, она попросила остановить машину и выпустить ее. Когда они приехали на заправку, Барнетт взяла свои вещи из багажника и попыталась уйти, но ЛаБаф последовал за ней и с криками затолкал ее обратно в машину.

FKA twigs также вспомнила случай, когда актер внезапно начал душить ее посреди ночи. "То, что я пережила с Шайей, было худшим временем в моей жизни. Я думаю, никто бы не мог поверить в то, что со мной случилось такое. Но я думаю, в этом и проблема. Это может случиться с кем угодно", — подчеркнула она.

Певица и актер начали встречаться в 2018 году, их отношения продлились чуть меньше года. По словам Барнетт, она решилась рассказать о произошедшем только сейчас, поскольку боялась навредить его карьере и думала, что ей не поверят. Исполнительница подчеркнула, что ей важно было предупредить людей о том, как ведут себя абьюзеры, и что даже публичная персона с надежным окружением может попасть в эту ловушку.

FKA twigs уточнила, что первые тревожные звонки появились еще в начале их отношений, когда ЛаБаф демонстрировал ей "чрезмерные знаки внимания". После того как они начали встречаться, он уговорил ее переехать в Лос-Анджелес. По словам Барнетт, партнер запрещал ей общаться с друзьями и даже родственниками.

О насилии со стороны ЛаБафа также рассказала его бывшая подруга, стилист Кэролин Фо. По ее словам, однажды пьяный актер силой прижал ее к кровати и ударил головой так, что у нее пошла кровь. "Он сделал столько всего, чтобы сломать женщин, а теперь прикрывается своим лечением", — сказала Фо в интервью The Times.

ЛаБаф в комментарии NYT заявил, что "многие из этих утверждений не соответствуют действительности". Но, по его словам, он обязан дать женщинам возможность публично высказаться и "должен принять ответственность за то, что сделал". "Моему алкоголизму или проявлениям агрессии нет оправдания, я могу лишь объяснять. Я был жесток к себе и ко всем остальным в течение многих лет. У меня есть история того, как я причинял боль моим самым близким людям. Мне стыдно за эту историю и жаль всех тех, кому я причинил боль. Больше я ничего не могу сказать", — сказал он.

ЛаБаф прошел 12-ступенчатую программу по борьбе с зависимостью и занимался с психотерапевтом, но, по его же словам, так и не вылечился от алкоголизма и не избавился от посттравматического стрессового расстройства.

Ранее актера несколько раз задерживали по обвинениям в нападении и хулиганстве, иски впоследствии отклонили. В 2015 году в сети появилось видео, на котором он ударил по лицу свою бывшую девушку Мию Гот. Позднее модель рассказывала, что нападение произошло в людном месте, но никто ей не помог. Незнакомцы, снимавшие звезду "Трансформеров" на камеру, после этого предложили подвезти его на своей машине. На видео он говорит им: "Если бы я остался, я бы ее убил".