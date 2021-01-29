Бывшая солистка группы "Мираж" выбросила на улицу двух собак

Бывшая солистка поп-группы "Мираж" Светлана Разина выбросила на улицу двух своих собак. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на зооволонтеров Владимирской области.

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Волонтеры объявили о поисках бордер-колли и хаски. По их данным, собаки были выброшены из машины в поле в районе города Киржач.

Ранее экс-солистка "Миража" заявляла в Instagram о том, что собирается усыпить или "выкинуть на волю божью" своих псов. Речь идет о бордер-колли и хаски по кличке Ролик и Тайна соответственно.

"Мне очень больно принять решение, но их ждет-либо усыпление, либо… лес со сказкой Пушкина. Усыплять или выкинуть на волю божью? Вот вопрос! Но если вы где-нибудь увидите этих собачек, не пишите мне... Я их лечила и спасала, когда рвали их... но больше не могу!" — написала Разина. Она также объяснила, что псы доставляли проблемы соседям: собаки нападали на котов и душили чужих кур.