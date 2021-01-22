Бывшая супруга Армена Джигарханяна, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская назвала истинную причину развода с покойным актером. Она рассказала об этом в интервью с ведущей YouTube-шоу "Алена, блин!" Аленой Жигаловой.

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По словам исполнительницы, у пары была счастливая совместная жизнь. Цымбалюк-Романовская отметила, что их отношения начали рушиться одновременно с ухудшением здоровья народного артиста СССР. "Я действительно не могла справиться. И он потерял социальное ощущение. Он действительно стал закрываться в кабинете и никого не пускал", — вспомнила 42-летняя экс-супруга актера.

Цымбалюк-Романовская обращалась за советом к врачам, и они рекомендовали ей положить мужа в больницу, но она отказалась от этого. Женщина вспомнила, что мужа просто увезли из дома его друзья, не разрешив ей пообщаться с актером. Молодая экс-супруга Джигарханяна также отметила, что у них не было совместно нажитого имущества и она не претендует на наследство артиста.

Цымбалюк-Романовская была третьей женой актера, пара состояла в браке с февраля 2016-го по ноябрь 2017 года. После развода артист женился в четвертый раз на Татьяне Власовой.

Армен Джигарханян умер утром 14 ноября 2020-го года. Народному артисту СССР было 85 лет.