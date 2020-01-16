Бывшая жена Абрамовича готовится к роскошной свадьбе

Экс-супруга российского миллиардера Романа Абрамовича Дарья Жукова в предстоящий уикенд сыграет свадьбу с греческим бизнесменом Ставросом Ниархосом.

Как пишет Daily Mail, торжество обойдется молодоженам 6,5 млн долларов. По данным издания, свадьбу 38-летняя Жукова и 34-летний Ниархос, которые официально оформили брак еще в октябре прошлого года, отпразднуют свадьбу в Швейцарии, на горнолыжном куроте Санкт-Мориц.

Мероприятие пройдет в одном из роскошнейших отелей Kulm St. Moritz, принадлежащем семье жениха. Номера в пятизвездочном отеле стоят от 700 евро в сутки. Как сообщают СМИ, у гостиницы уже установлены несколько шатров, где разместятся гости, среди которых будет немало мировых знаменитостей - звезды Голливуда Гвинет Пэлтроу и Лив Тайлер, дизайнер Диана фон Фюрстенберг, супермодель Карди Клосс, футболист Дэвид Бекхэм и другие.

О романе Жуковой и Ниархоса стало известно в прошлом году, хотя знакомы они давно. С 2008 по 2017 год Дарья была замужем за Романом Абрамовичем, у них двое общих детей. Для Ставроса Ниархоса брак с Жуковой - первый. При этом ранее у него была репутация любителя вечеринок и отчаянного ловеласа - в разное время таблоиды обсуждали его романы со многими знаменитыми женщинами, в числе которых Пэрис Хилтон, Линдси Лохан, Мэри-Кейт Олсен, Джессика Харт.