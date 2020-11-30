Бывшая жена Майкла Джексона рассказала о его отношении к детям
Foto: Reuters/Scanpix

Бывшая жена поп-звезды Майкла Джексона Дебби Роу рассказала о его отношении к детям. По словам женщины, он старался выполнять все родительские обязанности, в то время как у нее не было никакого желания быть матерью. Ее цитирует The Mirror.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Дебби Роу родила ему двух детей — Принса и Пэрис Джексон. "Я сделала это для того, чтобы он [Майкл Джексон] стал отцом, а не для того, чтобы я стала матерью", — призналась женщина.

По ее словам, музыкант сделал все, чтобы дети были счастливы и здоровы, при этом сама она в это не вкладывалась: не меняла малышам подгузники и не вставала к ним посреди ночи, даже когда была рядом с ними.

После рождения Пэрис пара развелась в 1999 году. В рамках соглашения Дебби Роу отдала бывшему мужу права опеки над детьми.

Первая жена певца Лиза-Мари Пресли также призналась, что не хотела иметь детей. Именно это и стало камнем преткновения для пары, которая не смогла найти компромисс в этом вопросе и разошлась.

Майкл Джексон — американский певец, имеющий неофициальный титул "короля поп-музыки". Джексон умер в 2009 году в возрасте 50 лет. У него было трое детей: Принс Майкл Джексон I, Пэрис-Майкл Кэтрин Джексон и Принс Майкл Джексон II (Бланкет).

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Lenta.ru

Sharing Options

0

Source

Lenta.ru

Tags

Майкл Джексон
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
И тогда я очень разозлилась! Мария Линарте рассказывает историю Хелги
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
Первые бизнес-решения технологий 5G могут появиться в сфере транспорта, логистики и портов
В этом году Рижский порт больше всего перевалил древесины и лесопродукции
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений
Почему мы ведёмся на обман в сети: ошибки восприятия и психология манипуляций
Укрыться в мире звуков. Тест наушников Huawei FreeBuds Pro
Рижский Свободный порт тестирует ИТ-решение для снижения выбросов от грузового автотранспорта