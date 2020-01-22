Елизавета Шевыркова, бывшая жена актера Марата Башарова, утверждает, что ее экс-супруг выдает желаемое за действительное.

По словам Елизаветы, которая развелась с актером почти год назад, в их отношениях была поставлена точка. То, что Башаров рассказывал о примирении с бывшей женой и их совместной жизни, не соответствует действительности.

"Мы живем раздельно, и отдыхаем, соответственно, тоже, — заявила в разговоре с изданием StarHit Шевыркова. - Возможно, Марату бы хотелось, чтобы все было так, как он говорит. Но еще одного шанса я ему уже не дам…"

Напомним, Елизавета ушла от супруга из-за рукоприкладства, подав на развод. По той же причине распался брак Башарова с Екатериной Архаровой. Впрочем, дружеские теплые отношения с бывшим мужем Елизавета все же поддерживает - из-за их общего сына Марселя. Бывшие супруги сумели договориться обо всем, что касается опеки - Марат беспрепятственно встречается с сыном и ходит с ним на футбол или на рыбалку. О финансовой стороне вопросы родители также договорились.

"Отец видится с ребенком, когда хочет и у него есть на это свободное от работы время, — рассказала Шевыркова таблоиду. — Я не подавала на алименты, но Марат дает деньги на все необходимое Марселю".

View this post on Instagram A post shared by Marat Basharov (@marabash1) on Jul 21, 2019 at 11:27am PDT

View this post on Instagram A post shared by Marat Basharov (@marabash1) on Jul 9, 2019 at 3:20pm PDT

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