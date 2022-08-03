Бывшая жена подала в суд на экс-мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани

67-летняя фармацевт Джудит Джулиани подала в суд на своего бывшего мужа, экс-мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани, требуя от него почти четверь миллиона долларов под угрозой тюремного заключения, сообщает издание Page Six.

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Согласно документам, поданным в Верховный суд штата Нью-Йорк, бывшая жена Рудольфа Джулиани требует, чтобы он заплатил е 260 тысяч долларов или отправился в тюрьму. Пара прожила в браке 15 лет, но в 2018 году супруга подала на развод, мотивируя это тем, что "он стал совсем другим человеком".

Брак Джулиани был расторгнут в 2019 году, однако разведенная жена осталась недовольна, поскольку Джулиани, якобы, не рассчитался с ней — по ее словам, он задолжал почти 260 тысяч долларов, которые должны быть выплачены на содержание их дома в Палм-Бич, зарплату домработницы и расходы на частный клуб.

Элитная недвижимость в Палм-Бич была выставлена ​​на продажу в 2019 году более чем за три миллиона долларов, но продать ее не удалось. Джудит считает, что ее бывший муж должен выплатить ей требуемые деньги, независимо от того, будет ли продано имущество. Она утверждает, что он оплатил только 60 тысяч, так что, по ее словам, должен ей еще 200 тысяч долларов.

Бывшая жена также хочет взыскать с 78-летнего экс-супруга членский взнос элитного загородного клуба. Джудит, по ее словам, была вынуждена заплатить клубу 70 тысяч долларов, "чтобы сохранить хорошую репутацию". Эти деньги она также хочет получить от бывшего мужа.

Кроме этого, Джудит требует ежемесячных алиментов в размере 5 000 долларов на оплату помощницы или домработницы. Как поясняет дама в поданных документах, Джулиани до сих пор производил лишь "эпизодические и непоследовательные" платежи, но она их возвращала, поскольку сумма была недостаточной и неадекватной для их договоренностей. Теперь она хочет получить от разведенного мужа ежемесячное содержание за все это время.

Джудит убеждена, что у экс-мэра достаточно средств, чтобы оплатить ее расходы, включая проценты. Рудольф Джулиани владеет несколькими объектами недвижимости в Нью-Йорке и Палм-Бич, а также получает доход от различных медиа-контрактов. Адвокаты Джудит Джулиани говорят, что если бывший муж будет игнорировать выплаты, он должен оказаться за решеткой, сообщает Page Six.