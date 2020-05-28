Бывший любовник Волочковой ищет их общего ребенка

Российский бизнесмен Владислав Фоменко, утверждающий, что у него был бурный роман с балериной Анастасией Волочковой, обратился в СМИ с вопросом об их общем ребенке.

Предприниматель написал открытое письмо, которое опубликовала "Комсомольская правда". В нем он подробно рассказал об отношениях с Волочковой, длившихся несколько месяцев.

По словам Фоменко, с Анастасией он познакомился в 2014 году на одном из конкурсов красоты, где оба были членами жюри. "Наши отношения развивались стремительно. Мы заселились в отеле и просто утонули в любви. Не вылезали из постели, - окровенничает бизнесмен. - Настя умеет сделать так, чтобы мужчина рядом с ней забыл обо всем на свете".

На тот момент Владислав, как он утверждает, был женат и воспитывал с супругой Алиной пятилетнюю дочь. Он очень увлекся Волочковой, но попросил ее не публиковать их совместные снимки в Интернете, чтобы сначала объясниться с супругой. Но балерина не послушала, выложив фотографии - и свидетельства измены попали в СМИ, а семья оказалась разрушена.

Также Фоменко рассказал, что делал Волочковой дорогие подарки, а также взял на себя расходы по ремонту ее нового дома. При этом отказов и промедлений, по словам бизнесмена, артистка не признавала, обижаясь, когда он ей указывал на слишком высокую стоимость подарков, которые можно приобрести дешевле в другом месте.

Вместе, как пишет Владислав, они прожили пять месяцев. И однажды Волочкова сказала, что, возможно, беременна. "Срок был примерно пять недель, - рассказал бизнесмен. - А потом случилось жуткое. Я застал Настю в сауне с ее водителем. Это было в том самом новом доме, где шел ремонт, где мы планировали растить нашего малыша. Я собрал вещи и уехал. Настя позвонила мне только на следующий день. Но не затем, чтобы попросить прощения. Она кричала, что рабочие, которые продолжали делать ремонт, мошенники. Рабочие тоже звонили и жаловались: Волочкова начала их оскорблять: мол, вы бездельники, не работаете. Это в 8 утра! Ребята добавили, что она была нетрезвой. Я был в шоке: как? Она же беременна. Звонил ей, но выяснилось, что она заблокировала мой номер".

С тех пор Владислав с ней не общался, но говорит, что мучается из-за неведения: что стало с ребенком? "Если он родился и растет, то что с ним? Его воспитывает твоя мать или ты отдала его чужим людям?", - обращается к балерине бывший возлюбленный и просит ее ответить хотя бы через прессу.

Помощница Волочковой Наталья Ракицкая на откровения бизнесмена заявила, что Владислава и Анастасию не связывает ничего, кроме деловых отношений. "Этот человек строил дом Анастасии. Он строитель из Твери. И просто попросил вместе с Анастасией сфотографироваться, не более, - прокомментировала она. - Мне кажется, он просто хочет заработать на имени Анастасии. Думаю, она и не вспомнит его. Она не хочет все это обсуждать".