Бывший менеджер Тома Круза пожаловалась на ужасный характер актера

Первый менеджер Тома Круза Эйлин Берлин пожаловалась на ужасный характер актера. Интервью с ней опубликовало издание Daily Mail.

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Бывший агент связала вспыльчивый характер артиста с его неуверенностью в себе и своей внешности. "Чего я никогда не видела в Томми, так это реального проявления счастья. Он всегда был очень честолюбив и полон решимости стать звездой. И это сделало его перфекционистом", — отметила Берлин.

Она подписала контракт с Крузом, когда тому было 18 лет, а также разрешила ему пожить у себя дома. По словам экс-менеджера, актер уже тогда был одержим своим внешним видом. Однажды он готовился к съемке и долго позировал перед зеркалом в нижнем белье, напрягая мышцы и любуясь собой.

"У Томми был ужасный характер. Он сильно злился на своего родного отца", — вспомнила Берлин.