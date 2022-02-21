Бывший менеджер Тома Круза пожаловалась на ужасный характер актера

Первый менеджер Тома Круза Эйлин Берлин пожаловалась на ужасный характер актера. Интервью с ней опубликовало издание Daily Mail.
Бывший агент связала вспыльчивый характер артиста с его неуверенностью в себе и своей внешности. "Чего я никогда не видела в Томми, так это реального проявления счастья. Он всегда был очень честолюбив и полон решимости стать звездой. И это сделало его перфекционистом", — отметила Берлин.
Она подписала контракт с Крузом, когда тому было 18 лет, а также разрешила ему пожить у себя дома. По словам экс-менеджера, актер уже тогда был одержим своим внешним видом. Однажды он готовился к съемке и долго позировал перед зеркалом в нижнем белье, напрягая мышцы и любуясь собой.
"У Томми был ужасный характер. Он сильно злился на своего родного отца", — вспомнила Берлин.
На 19-летие она подарила Крузу альбом, в которой вклеила все статьи об актере из подростковых журналов. В ответ он заявил, что не хочет быть кумиром подростков, и швырнул альбом в лицо своему менеджеру.
Деловые отношения между Берлин и Крузом закончились после переезда звезды в Лос-Анджелес. По мнению Берлин, именно переезд подогрел интерес актера к саентологии. "Он сказал мне, что никого не знает в Лос-Анджелесе и нуждается в поддержке. Он не верил в психотерапию, но явно нуждался в помощи. И саентология оказалась рядом", — отметила она.
Берлин призналась, что беспокоится за Круза, так как считает его очень одиноким человеком. Она думает, что актера спасает лишь его работа.