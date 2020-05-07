Бывший мэр Риги Гундар Боярс в 53 года женился в третий раз
Foto: Privātais arhīvs

О смене своего семейного статуса экс-политик рассказал в социальных сетях, опубликовав пост о женитьбе.

Согласно доступной информации, это третий брак Боярса. Его нынешнюю супругу зовут Алина, пара живет в Адажи. Судя по дате публикации, официальное заключение брака состоялось 30 апреля.

С первой супругой Даце бывший мэр столицы прожил 16 лет, в браке родились два сына - Рудолф и Матис. В 2005 году Гундар Боярс развелся с первой женой. Еще до официального развода он начал отношения со студенткой Высшей банковской школы Ингой. Во втором браке на свет появилась дочь экс-мэра Луция.

Должность главы столичного самоуправления Боярс занимал в 2001-2005 году. После ухода из политики занялся бизнесом.

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