Бывший муж Джоан Роулинг не жалеет, что ударил ее

Первый муж писательницы Джоан Роулинг, бывший португальский журналист Хорхе Арантес признался, что однажды ударил ее. Об этом сообщает The Sun.

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В то же время он отверг обвинения бывшей жены в том, что он регулярно избивал ее. "Я ударил Джоанн, но жестоких издевательств не было. Я не сожалею, что ударил ее", — отметил Арантес.

Ранее Роулинг рассказала о пережитом сексуальном насилии. По словам писательницы, ей было около двадцати лет, она была уязвима, а мужчина, личность которого она не стала раскрывать, "воспользовался ее положением".

Кроме того, она заявила, что страдала от домашнего насилия в первом браке. "Мне удалось с определенным усилием выйти из этих отношений, в которых имело место насилие. Но теперь я замужем за действительно хорошим и принципиальным человеком, я защищена и чувствую себя в безопасности, впервые за много лет", — делилась Роулинг.

Роулинг вышла замуж за Арантеса в 1992 году после коротких отношений. Позже он рассказывал, что выгнал жену из их квартиры, когда их дочери Джессике было два месяца. Писательница подала на развод в 1994 году. Второй муж Роулинг, Нил Майкл Мюррей, является отцом ее 17-летнего сына Дэвида.