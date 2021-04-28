Бывший муж Пелагеи планирует отсудить у нее половину гонораров

Бывший муж певицы Пелагеи Иван Телегин планирует отсудить у нее половину гонораров за концерты. Об этом пишет StarHit.

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Отмечается, что слушание по разделу имущества супругов состоялось в Никулинском суде.

"Хоккеист претендует на все гонорары, полученные группой за три года брака с артисткой", - рассказал адвокат певицы Филипп Рябченко.

Он уточнил, что заседание перенесено на 3 июня, потому что у суда нет полной информации по запросам Телегина о доходах бывшей супруги.

Адвокат хоккеиста Ирина Петрова заявляла, что у Пелагеи по отношению к имуществу "аппетиты все растут и растут". При этом Телегин желает разделить все "по мировому соглашению, которое согласовывалось сторонами изначально".

Ранее адвокат Пелагеи, в свою очередь, ответил на обвинения представителей Телегина. По его словам, Пелагея не меняла свои требования к разделу имущества с бывшим супругом хоккеистом Иваном Телегиным, при этом он собирается претендовать на купленную матерью артистки квартиру.