Бывший муж Пелагеи планирует отсудить у нее половину гонораров
Foto: Privātais arhīvs

Бывший муж певицы Пелагеи Иван Телегин планирует отсудить у нее половину гонораров за концерты. Об этом пишет StarHit.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Отмечается, что слушание по разделу имущества супругов состоялось в Никулинском суде.

"Хоккеист претендует на все гонорары, полученные группой за три года брака с артисткой", - рассказал адвокат певицы Филипп Рябченко.

Он уточнил, что заседание перенесено на 3 июня, потому что у суда нет полной информации по запросам Телегина о доходах бывшей супруги.

Адвокат хоккеиста Ирина Петрова заявляла, что у Пелагеи по отношению к имуществу "аппетиты все растут и растут". При этом Телегин желает разделить все "по мировому соглашению, которое согласовывалось сторонами изначально".

Ранее адвокат Пелагеи, в свою очередь, ответил на обвинения представителей Телегина. По его словам, Пелагея не меняла свои требования к разделу имущества с бывшим супругом хоккеистом Иваном Телегиным, при этом он собирается претендовать на купленную матерью артистки квартиру.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Sharing Options

2

Source

Tags

Пелагея
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor для бизнеса
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
LATRAPS приходит в Рижский порт: план — переваливать до миллиона тонн в год
В стиле хюгге. Диалог настоящего с прошлым в историческом центре Риги
Когда лес приходит в город. Новый акцент в облике Риги - Дом парящих деревьев
Мы требуем от города все больше. Ощущение Риги: какое оно?
"Tilts": Умные технологии могут повысить эффективность строительных работ
Wolt предлагает: путешествуй по Италии с Casa Nostra
Компания Рижского порта производит алюминиевые скоростные катера премиум-класса
Путешествуем вместе с Wolt: Армандс Яунземс и Эмилс Гатис Лиепиньш отправляются в США