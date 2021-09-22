Privātais arhīvs
Foto: Privātais arhīvs

Фотограф Дмитрий Исхаков подал в суд на бывшую супругу поп-певицу Полину Гагарину, сообщает Starhit.

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Исковое заявление против исполнительницы было зарегистрировано 16 сентября и в настоящий момент дело находится в обработке. Отмечается, что через суд Исхаков собирается установить порядок общения с их общей дочерью и сыном Гагариной от первого брака Андреем.

Исхаков ранее признавался, что после развода у него с экс-супругой сложились сложные отношения. По словам фотографа, он контактирует с ней исключительно по вопросам, касающимся общей дочери.

О разводе Гагариной стало известно в конце прошлого года. Тогда отмечалось, что супруги расстались еще в конце 2019 года.

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Lenta.ru

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Lenta.ru

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