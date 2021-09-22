Фотограф Дмитрий Исхаков подал в суд на бывшую супругу поп-певицу Полину Гагарину, сообщает Starhit.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Исковое заявление против исполнительницы было зарегистрировано 16 сентября и в настоящий момент дело находится в обработке. Отмечается, что через суд Исхаков собирается установить порядок общения с их общей дочерью и сыном Гагариной от первого брака Андреем.

Исхаков ранее признавался, что после развода у него с экс-супругой сложились сложные отношения. По словам фотографа, он контактирует с ней исключительно по вопросам, касающимся общей дочери.

О разводе Гагариной стало известно в конце прошлого года. Тогда отмечалось, что супруги расстались еще в конце 2019 года.