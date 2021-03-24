Privātais arhīvs
Foto: Privātais arhīvs

Бывший муж российской поп-певицы Полины Гагариной, фотограф Дмитрий Исхаков впервые высказался о разводе, пишет Peopletalk.

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Отмечается, что мужчина на протяжении долгого времени не давал комментариев об отношениях с экс-супругой. "Распад семьи стал для меня довольно сильным потрясением. Но, думаю, я смог сублимировать энергию и эмоции в творчество и работу", — признался Исхаков. В интервью он также заявил, что во время совместной жизни всегда находился в тени звездной жены, а теперь у него появилось больше возможностей для роста.

Исхаков подчеркнул, что за творчеством бывшей супруги не следит и в данный момент находится с ней в "сложных отношениях". По его словам, они общаются исключительно по вопросам, касающимся общей дочери.

В конце прошлого года стало известно, что российская певица Полина Гагарина официально развелась со своим вторым мужем, фотографом Дмитрием Исхаковым. Тогда отмечалось, что супруги расстались еще в конце 2019 года.

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Lenta.ru

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Полина Гагарина
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