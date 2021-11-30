Бывший президент Латвии Гунтис Улманис оказался в инвалидной коляске после автомобильной аварии

Четыре месяца назад бывший президент Латвии Гунтис Улманис попал в автокатастрофу, после чего долго лечился в больнице и сейчас передвигается в инвалидном кресле, сообщает журнал "Kas Jauns".

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"Причина, по которой я долгое время нигде не был, заключается в том, что я попал в очень серьезную автомобильную аварию. На протяжении четырех месяцев после автомобильной аварии я был между жизнью и смертью. Врачи в Страдыня и Вайвари спасли и вылечили меня. Я не отвечал на телефонные звонки и не позволял никому что-либо говорить. Я перемещаюсь в инвалидном кресле и живу надеждой, что однажды я снова смогу ходить самостоятельно", - сказал Улманис журналу.

На вопрос о том, как он попал в автокатастрофу, Улманис признается, что был "настроен на подвиги": "Я быстро езжу, можно сказать, летаю, быстро думаю и быстро приземляюсь... Этим все началось и закончилось". Более подробно объяснять обстоятельства автокатастрофы он не захотел.

Ранее сообщалось, что в начале этого года Канцелярия президента, предоставляющая Улманису автомобиль, подписала договор аренды с SIA Pilna servisa līzings на использование машины Toyota Land Cruiser 150 серии 2020 года за 1200 евро в месяц в течение следующих четырех лет.