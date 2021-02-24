Cербскому актеру Милошу Биковичу дали российское гражданство

Сербский актер театра и кино Милош Бикович получил российское гражданство, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Об этом сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

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33-летний Бикович получил наибольшую известность в России благодаря фильмам "Холоп", "Духless 2", "Балканский рубеж", "Отель "Белград"", "Лед". Также ему принесли популярность такие сериалы, как "Крылья Империи" и "Отель "Элеон"". В 2020 году он исполнил главную роль в проекте Первого канала "Магомаев".

Новость о присвоении ему гражданства артист прокомментировал в социальных сетях. "Больше семи лет я участвую в культурной жизни России. Для меня это благословение и источник счастья. Все это время я чувствую себя активным членом российского общества, теперь это закреплено официально. Это большая честь, что сегодня я могу сказать: Россия - моя Родина", - написал Бикович в Instagram.

Ранее Биковича назвали самым популярным актером 2020 года. Это заключили по итогам опроса среди российских пользователей портала "Кино Mail.ru".

В августе 2019 года сообщалось, что власти Украины запретили сербскому актеру Милошу Биковичу въезд на территорию страны. Артиста посчитали "угрозой национальной безопасности".