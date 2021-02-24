Cербскому актеру Милошу Биковичу дали российское гражданство
Foto: instagram.com/bikovic

Сербский актер театра и кино Милош Бикович получил российское гражданство, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Об этом сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

33-летний Бикович получил наибольшую известность в России благодаря фильмам "Холоп", "Духless 2", "Балканский рубеж", "Отель "Белград"", "Лед". Также ему принесли популярность такие сериалы, как "Крылья Империи" и "Отель "Элеон"". В 2020 году он исполнил главную роль в проекте Первого канала "Магомаев".

Новость о присвоении ему гражданства артист прокомментировал в социальных сетях. "Больше семи лет я участвую в культурной жизни России. Для меня это благословение и источник счастья. Все это время я чувствую себя активным членом российского общества, теперь это закреплено официально. Это большая честь, что сегодня я могу сказать: Россия - моя Родина", - написал Бикович в Instagram.

Ранее Биковича назвали самым популярным актером 2020 года. Это заключили по итогам опроса среди российских пользователей портала "Кино Mail.ru".

В августе 2019 года сообщалось, что власти Украины запретили сербскому актеру Милошу Биковичу въезд на территорию страны. Артиста посчитали "угрозой национальной безопасности".

View this post on Instagram

A post shared by Miloš Biković (@bikovic)

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Lenta.ru DELFI Showtime

Sharing Options

4

Source

Lenta.ru DELFI Showtime
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Простые упражнения для уменьшения стресса
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее

Объявления

Jūrmalas gatve, Imanta, Rīga,
79 502€
Zasulauka iela, Āgenskalns, Rīga,
45 000€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
900€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
1 794€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
380 804€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
87 000€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
117 500€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
164 946€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
352 940€
Lielā iela, Mārupes nov.,
107 000€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
7 688€
Ķengaraga iela, Ķengarags, Rīga,
70 200€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
145 614€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
142 701€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
97 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
72 550€
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
33 300€
Akāciju iela, Imanta, Rīga,
127 075€
Lielā iela, Mārupes nov.,
127 000€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
75 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
129 902€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
159 000€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
46 000€
Ķengaraga iela, Ķengarags, Rīga,
118 200€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
149 000€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
90 000€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
67 000€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
44 000€
Aleksandra Čaka iela, Centrs, Rīga,
279 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
301 130€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
2 160€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
98 000€
Jūrmalas gatve, Imanta, Rīga,
78 369€
Žagatu iela, Purvciems, Rīga,
176 400€
Ķengaraga iela, Ķengarags, Rīga,
128 600€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
124 400€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
1 163 971€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
90 500€
Lielā iela, Mārupes nov.,
89 700€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
86 200€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
136 500€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
146 500€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
184 300€
Skanstes iela, Centrs, Rīga,
4 150€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
91 300€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
69 000€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
90 000€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
153 000€
Žagatu iela, Purvciems, Rīga,
130 600€
Staraja Rusas iela, Klīversala, Rīga,
163 000€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
78 000€
Bērzu iela, Ādažu nov.,
97 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
125 000€
Krišjāņa Barona iela, Centrs, Rīga,
102 300€
Aveņu iela, Babītes nov.,
210 000€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
791 406€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
850€
Krišjāņa Barona iela, Centrs, Rīga,
112 960€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
169 000€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
95 000€
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
53 700€
Liliju iela, Garkalnes nov.,
91 900€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
83 000€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
115 000€
Staraja Rusas iela, Klīversala, Rīga,
123 000€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
850€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
190 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
83 021€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
220 059€
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
34 500€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
70 000€
Ģedules iela, Iecavas nov.,
99 900€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
137 083€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
150 300€
Klusā iela, Tukuma nov.,
63 800€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
126 000€
Skanstes iela, Centrs, Rīga,
6 930€
Staraja Rusas iela, Āgenskalns, Rīga,
142 000€
Ķengaraga iela, Ķengarags, Rīga,
80 200€
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
41 200€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
149 000€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
99 000€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
120 000€
Lielā iela, Mārupes nov.,
87 400€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
184 937€
Skanstes iela, Centrs, Rīga,
11 900€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
83 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
422 400€
Krišjāņa Barona iela, Centrs, Rīga,
99 900€
Gaujas iela, Cēsu nov.,
79 500€