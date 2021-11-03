Чарльзу Бронсону - 100. Как сын литовского шахтера стал легендой боевиков, героем мемов и любимым актером Высоцкого

3 ноября исполняется 100 лет со дня рождения Чарльза Бронсона — актера, которому эмигрантское происхождение и пролетарская внешность не помешали сначала стать одной из главных звезд боевиков ХХ века, а затем не сгинуть из памяти и в веке XXI, подарившем миру мемы о том, что уже покойный Бронсон появлялся на свет, чтобы Чаку Норрису было кого бояться.

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Как парадоксально складывалась карьера артиста, рассказывает "Лента.ру".

"Смотри-ка, сам Чарльз Бронсон к нам пожаловал! — говорил считавший себя чернокожим барыга-сутенер Декстер в фильме "Настоящая любовь" Тони Скотта. — Мистер Маджестик!". И ведь вспомнил не какого-нибудь героя блэксплотейшена — нет, именно белого фермера, выращивавшего арбузы. Автор сценария Квентин Тарантино неспроста выбрал именно это сравнение для оценки уровня крутизны персонажа. Как, конечно, неслучаен и выбор британского отморозка и самого жестокого заключенного Англии Майкла Гордона Питерсена, взявшего в качестве псевдонима именно фамилию Бронсон.

Foto: Imago/Scanpix/LETA

Архитектор, полицейский, ковбой, киллер или (не очень) простой фермер — кого бы ни играл Чарльз Бронсон, всех его героев обуревала "жажда смерти" — чужой, конечно. Внешне он казался не самым очевидным кандидатом на роль супергероя. Усатый немолодой мужчина с хитрым прищуром, старомодно одетый и с виду не представляющий опасности, вполне мог быть учителем труда или физкультуры в начальных классах, но уж никак не конкурентом Шварценеггера и Сталлоне. Однако в 1970-х именно его имя стало ассоциироваться с крутыми боевиками. Правда, началось все значительно раньше.

Foto: Kadrs no filmas

Чарльз Деннис Бучински, сын литовского шахтера, родился 100 лет назад в горняцком поселке в Пенсильвании. Он был одиннадцатым из пятнадцати детей, его детство пришлось на Великую депрессию, поэтому он не понаслышке знал, что такое голод и нищета. В 1943 году он был призван в армию и стал стрелком в авиации. После Второй мировой войны ветеран Бучински, награжденный медалью "Пурпурное сердце" за храбрость, возвращается в Америку, чтобы сменить множество профессий и в результате попробовать себя на актерском поприще. Началом его творческого пути стала театральная труппа в Филадельфии, а в первых ролях тогда еще игравший под своей настоящей фамилией Бучински хранил гордое молчание за неимением реплик.

Один из самых ярких его "немых" образов тех лет — Игорь, слуга мстящего всему миру скульптора Джеррада (чудесный Винсент Прайс) в "Доме восковых фигур" Андре де Тота — между прочим, первом фильме студии Warner, где использовались 3D-эффекты. Бучински играл у заслуженных мэтров, в том числе и у Генри Хэтэуэя и Джона Стерджеса, который позже подарит ему роль мечты в "Великолепной семерке", просто его было нелегко заметить на общем фоне. Впрочем, роли индейца в вестерне "Апач" Роберта Олдрича и бандита в нуаре "Криминальная волна" того же де Тота (оба — 1954 года), несмотря на немногословность, нельзя назвать шаблонными. В том же году актер по совету своего агента сменил фамилию на Бронсон — так называлась улица, где находился офис студии Paramount. Но настоящего успеха надо было ждать еще шесть лет.

Foto: Kadrs no filmas

В вестерне Стерджеса "Великолепная семерка" (1960), конгениальном ремейке "Семи самураев" Акиры Куросавы, колоритны все исполнители главных ролей — наемники, защищающие мексиканскую деревню от бандитов. Но все же главная тройка — это лидер Крис с гладким, как бильярдный шар, черепом (Юл Бриннер), его друг Вин с пронизывающим взглядом цвета неба (Стив Маккуин) и сентиментальный здоровяк Бернардо (Бронсон). По воспоминаниям актера Илая Уоллака, который работал с ним на этой картине, Чарльз был крайне молчалив и держался особняком. Эта замкнутость оставалась с ним всю жизнь. К слову, существует показательная байка про Бронсона и Владимира Высоцкого. Легендарный поэт-песенник стал ярым поклонником Бронсона как раз после ставшей хитом проката в СССР "Великолепной семерки".