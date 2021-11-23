Частный детектив попросил прощения за слежку за бывшей девушкой принца Гарри

Британский частный детектив, работавший на бульварную прессу, публично попросил прощения за то, что следил за бывшей девушкой принца Гарри Челси Дэйви в те годы, когда она встречалась с принцем.

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Частный детектив Гэвин Бэрроуз, выступающий свидетелем по нескольким искам против бульварных изданий News of the World и Sun, сказал в интервью авторам документального фильма Би-би-си, что журналисты этих изданий и он сам в первом десятилетии этого века вели себя совершенно аморально по отношению к принцам Гарри и Уильяму.

Принц Гарри и еще несколько человек подали иски против News Group Newspapers - фирмы-издателя Sun и News of the World, а также против владельца еще одного таблоида, Daily Mirror, обвинив эти издания во взломе телефонов и других преступных приемах сбора информации.

Издатели отвергают по крайней мере часть утверждений Гэвина Бэрроуза, и их достоверность еще предстоит проверить в суде.

В документальном фильме Би-би-си детектив Бэрроуз говорит, что в 2000 году, когда он начал работать на News of the World, из двух сыновей погибшей незадолго до того принцессы Дианы издание больше интересовалось именно принцем Гарри.

"Как объяснили мне пара редакторов, Гарри по сути стал новой Дианой", - сказал Бэрроуз, пояснив, что, по словам редакторов, газета с фото Гарри на первой полосе продавалась гораздо лучше, чем с фотографией его старшего брата Уильяма.

По словам детектива, когда Гарри в 2004 году начал встречаться с Челси Дэйви, девушка невольно стала для бульварной прессы каналом добычи информации.

"Много взламывали ее голосовую почту, много следили за ее телефонами, за ее коммуникацией. Челси ведь хвасталась подругам перед встречами с ним", - сказал Бэрроуз.

По его словам, детективы пытались добыть и сведения о здоровье Дэйви, о ее бывших бойфрендах, а также о ее учебе.

"У них совершенно нет понятия о том, что морально, а что - нет", - сказал Бэрроуз о таблоидах того времени.

Foto: SIPA/Scanpix/LETA

Гэвин Бэрроуз сказал, что очень сожалеет о том, что он тогда делал.

"Я был жадным, я увлекался кокаином и я тогда жил с ложным ощущением собственной значимости [...] Я был по сути членом группы людей, которые лишили его (принца Гарри) нормальной жизни подростка", - сказал детектив.

Гэвин Бэрроуз был одним из многих частных детективов, которых нанимали британские таблоиды. Это все вскрылось в ходе так называемого "скандала с прослушкой".

News of the World была воскресной газетой с самым большим тиражом в Британии до 2011 года, когда владельцы закрыли ее из-за серии разоблачений и обвинений, например, в том, что газета взломала телефон убитой школьницы.

Компания-издатель, News Group Newspapers, признает, что сотрудники News of the World в каких-то случаях действовали незаконно. В то же время она отрицает, что нарушали закон также и сотрудники Sun.

Foto: Vida Press

Принц Гарри резко отзывался о поведении прессы, выступая за реформу в этой области. Пока он отказывается договориться с издателями во внесудебном порядке.

По мнению корреспондента Би-би-си по делам королевской семьи Питера Ханта, принцем Гарри движет, помимо прочего, и желание отомстить таблоидам за мать, и суд по его иску против них будет событием огромной важности в британской общественной жизни.

Помимо принца Гарри, иски против таблоидов за неэтичные и зачастую противозаконные методы сбора информации в последние годы подали еще несколько человек.

Адвокат Каллум Гелбрейт, координатор действий против News Group Newspapers, говорит, что размах, с которым таблоиды с начала 1990-х до 2011 года прибегали к услугам частных детективов, был "совершенно феноменальным". В 2011 году полиция начала расследование этой практики.

В 2014 году в суде прозвучала информация о том, что бывший редактор News of the World Клайв Гудмен за то время, что Кейт Миддлтон встречалась с принцем Уильямом, взламывал мессенджер в ее телефоне 155 раз. Кроме того, он взламывал и телефоны обоих принцев.

По словам корреспондента Би-би-си Питера Ханта, вначале оба принца были твердо настроены на то, чтобы разобраться с издателем таблоидов, но теперь среди истцов остался только Гарри.