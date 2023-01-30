Через два года после развода Билл Гейтс снова влюблен. Кто она?

Технологический магнат и миллиардер Билл Гейтс уже около года встречается с вдовой исполнительного директора корпорации Oracle Марка Херда, сообщает Mail Online.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Неназванный источник рассказал изданию, что отношения Гейтса и Полы Херд

длятся уже около года. "Они неразлучны!, - утверждает он. - Ближайшее окружение знает, что их связывают романтические отношения".

Билл и Пола знакомы давно - нередко они пересекались в зрительских рядах теннисных турниров. В январе их видели вдвоем на играх чемпионата в Австралии и прогулках по Мельбурну.

Кто такая Пола Херд? Ей 60, занимается организацией мероприятий и благотворительностью. Ее муж Марк Херд руководил Hewlett Packard, но из-за секс-скандала покинул должность и стал исполнительным директором Oracle. В 2019 Херд скончался от рака. На тот момент его состояние оценили в полмиллиарда долларов. У Полы и Марка две взрослые дочери.

67-летний Гейтс и его жена Мелинда сообщили о разводе в 2021 году. Расторжение брака и раздел имущества пара пережила без скандалов, "по-братски" поделив нажитое за 27 лет брака, в котором родились трое детей.