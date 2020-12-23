Через пять лет после развода Янис Юрканс попросил прощения у бывшей жены

Спустя пять лет после скандального расставания экс-политика Яниса Юрканса и его жены Илзе бывшие супруги поговорили о болезненном разводе.

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Об этом Илзе Юркане рассказала в интервью журналу Una. Она признала, что после расставания "возможно, слишком старалась показать, что у нее все в порядке". По словам женщины, некоторые воспринимали ее как "бедную Илзите", однако ее жизненный настрой противоречит ощущению себя жертвой. "У меня прекрасная жизнь, которая после развода в некоторых аспектах стала еще лучше, - поделилась Юркане. - А теперь мы примирились".

Просьба о встрече в начале этого года исходила от Яниса Юрканса. "Он попросил прощения и высказал сожаление, - рассказала Илзе. - Мы гуляли у моря рядом с когда-то вместе построенным домом, много говорили. Сейчас дом продан и мы с чувством облегчения можем передать его новым хозяевам".

Юркане отметила, что ей было важно простить и себя за то, что было не сделано. Она также попросила прощения у бывшего супруга. По ее словам, в свои 69 лет она готова брать ответственность за ошибки.

Брак экс-политика был расторгнут в 2016 году, хотя слухи о проблемах в семье ходили уже до этого. Илзе выгнала мужа из дома после публикации в СМИ снимков, на которых некая женщина покидала дом Яниса Юрканса ранним утром.

По мнению Илзе, кто-то спланировал, чтобы ее супруга уличили в неверности публично - и это сделало ситуацию еще болезненнее и унизительнее. "Ясно, что Янису было бы удобнее продолжать двойную жизнь, и мы бы не развелись", - считает женщина.

Янис и Илзе Юркансы прожили в браке 22 года.