Четыре операции за 20 дней: подруга Юдашкина рассказала о его борьбе с раком

Президент Федерации фитнес‑аэробики России Ольга Слуцкер поделилась подробностями о тяжелой болезни своего близкого друга — модельера Валентина Юдашкина — в посвященному ему выпуске YouTube-шоу Светланы Бондарчук.

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Привычная жизнь успешного российского кутюрье кардинально изменилась несколько лет назад. Тогда он стал страдать от сильных головных болей и первое время пытался лечить их таблетками, но вскоре понял, что следует понять реальную причину недуга.

"Голова продолжает болеть, и Валя, который никогда не был паникером, решил пойти к доктору, — цитирует Слуцкер издание StarHit. — Тот, осмотрев его и сделав все необходимые исследования, сказал: "Валентин, вы должны ехать к другому специалисту и обследоваться на предмет онкологии". Гром среди ясного неба!"

Страшная новость шокировала близких Юдашкина, поскольку у него не было других симптомов, кроме головных болей, а болезнь, как стало понятно, уже серьезно прогрессировала. По словам Слуцкер, ей стало известно об этих мрачных событиях в момент празднования дня рождения 57-летнего мэтра. Приехав на торжество к другу, она застала его в крайне удрученном состоянии.

"Валя отмечает день рождения обычно среди узкого круга друзей, хотя мы все равно не помещаемся в любом зале. Вообще, его дни рождения всегда очень семейные и приятные праздники, на которых есть возможность кого-то увидеть, пообщаться… И вот в тот раз он отмечал дома. Там уже были ближайшие Валины друзья: Алла Борисовна с Максимом, Буйновы, Достманы и другие.

И я увидела — во главе стола сидит, как мальчик, такой худенький Валя. Ему трудно было сидеть прямо, и он сутулился. В тот период Валя за 20 дней перенес четыре полостные операции! А ведь он не гренадерского роста, без груды мышц, без претензии на статус мачо. Это художник, утонченный творческий человек, который вдруг проявил такой объем мужества, такую недюжинную силу", — подчеркнула Слуцкер.

В беседе с Бондарчук гостья программы также отметила, что в настоящее время Юдашкин уже не производит впечатление изможденного болезнью человека. Он продолжает работать над новыми коллекциями, соблюдая все предписания врачей. Слуцкер убеждена, что маэстро идет на поправку благодаря поддержке супруги.

"Я Марине говорю: "Ты знаешь, сейчас Вале нужна энергия, нужно аккумулировать только на себя, на лечение", — поделилась она подробностями пятилетней давности. — И вдруг Марина мне: "С чего это? Юдашкин?! Будет дома сидеть? Ничего подобного! Он будет ходить как ходил — везде, жить как жил, работать, готовить показ. В этом и есть его жизнь. Я ему дома сидеть не дам". Я про себя подумала: "Господи, что она говорит? Очевидно же, что нужно огородить его от лишней суеты, эмоций". И что вы думаете? Потом был показ Юдашкина на Неделе моды в Москве. Он вышел на подиум с новой стрижкой — такой новый, молодой. У него появились спокойствие и мудрость".