Чичваркин устраивает ужин в поддержку Украины в Юрмале, вход — 10 000 евро

Российский бизнесмен "в изгнании" Евгений Чичваркин организовывает благотворительный ужин на своей даче в Юрмале. Билет стоит 10 000 евро. По его словам, деньги пойдут на медицинскую помощь пострадавшим от войны. Об этом он рассказал в программе "Новый день".

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"По сути это не билет, это — донат. Наш ужин — это компенсация, приятное общение единомышленников, которые видят Украину, когда-то в будущем Россию и, безусловно, Латвию как неотъемлемую часть европейской культуры. Боремся с ордой, по сути. Помогаем госпиталям в Украине", — цитирует бизнесмена портал Rus.Lsm.lv.

По словам Чичваркина, уже поступили заявки на участие "от русскоговорящих и от одной латышской семьи". Такие вечера живущий в Великобритании предприниматель ранее уже проводил в других странах, а в августе прошлого года устроил для украинцев, живущих в Латвии, пикник на рижской Андрейсале.

"Чем мы можем помочь Украине? Мы можем выразить официальную открытую поддержку тем, кто страдает от войны, можем привезти приличную медицину и облегчить труд врачей в госпиталях", - подчеркнул он.