"Что каждому делать в случае нападения России?" Херманис опубликовал открытое письмо властям Латвии

В ночь с 17 на 18 июня главный режиссер Нового рижского театра Алвис Херманис опубликовал на своей странице Facebook открытое письмо президенту Левитсу, премьер-министру Кариньшу и министру обороны Пабриксу, в котором призвал дать народу Латвии инструкцию, что делать в случае наступления часа Х. Иначе, по мнению Херманиса, начнется паника, как 24 февраля в Украине.
В конце сезона Новый Рижский театр выпустил две премьеры о войне в Украине — постановку о жизни в посткрымовском Донбассе по пьесе Наталки Ворожбит "Плохие дороги" (режиссер — жена Херманиса Кристине Крузе) и моноспектакль самого Post Scriptum с Чулпан Хаматовой по Достоевскому и Политковской (подробности — здесь). Логичным продолжением осмысления темы для Херманиса стало открытое письмо к руководству страны, в котором он озаботился вопросом, что делать, если завтра все начнется в Латвии? В комментариях к письму люди выражают желание подписаться.
"Меня зовут Алвис Херманис, — напоминает режиссер. — но у меня есть вопрос, который я хотел бы задать вам от имени всего латвийского общества. Потому что это самый важный вопрос в данный исторический момент, который интересует нас, всех жителей Латвии.
Почему руководство нашего государства до сих пор не провело никаких публичных инструктажей и не дало никаких указаний — что делать конкретно каждому из нас в случае наступления часa Х? В отличие от правительств Польши, Литвы и Эстонии, мы до сих пор не получили никаких подробных и технических советов о том, как действовать в случае внезапного нападения России.
Мы понимаем, что мероприятия по милитаристическому ответу могут быть военной тайной, пусть будет так. Но, раз уж мы доверили вам ответственность за управление страной, мы ожидаем, что вы проинструктируете всех остальных о том, как действовать и что делать, чтобы защитить себя и свои семьи во время вероятного кризиса".
"Мы понимаем, что варианты могут быть разными — конвенциональное вторжение армии, внезапный ракетный удар или сюрприз ядерной войны, - рассуждает Хермания. - На все эти варианты реакцией людей будет одной-единственной — паника. Мы допускаем, что паника — это именно то, чего можно было бы избежать, если бы каждый из нас, в том числе гражданских, знал, как действовать и что делать. Как известно, утром 24 февраля именно паника на многие дни парализовала украинское общество.
Вчера у меня была беседа с директором Литовского государственного театра, который сообщил, что две недели назад в Министерстве национальной обороны Литвы состоялось совещание руководителей всех самых больших учреждений, на котором их проинструктировали, как им действовать в случае разных вариантов внезапного нападения России. Например, всем рассказали, что самой большой ошибкой было бы сесть в свои машины и пытаться эвакуироваться, так как это парализует дороги (это лишь один пример).
Надеюсь, вы понимаете, что это письмо — никакое не рассеивание паники, а обычный вопрос, чтобы защитить наших детей, родственников и сотрудников учреждений, которыми мы руководим".
В завершении письма режиссер заранее поблагодарил за ответ, который он надеется получить.
С момента вторжения российских войск в Украину Алвис Херманис регулярно делает посты и заявления на своей странице в фейсбук — от сообщения, что все латвийские "русские — наши", до рассуждений о том, что все же местные русскоязычные — путинисты, а среди оппозиционных россиян этнических русских не так уж и много, большей частью — евреи, татары, грузины и т. д.
Перед премьерой спектакля Post Scriptum с Чулпан Хаматовой режиссер объявил, что "все представители СМИ, которые будут находиться в зале, своим присутствием автоматически заявляют, что безоговорочно осуждают агрессию России в Украине и публично признают Путина военным преступником".
Еще в марте "с целью повысить информированность жителей о том, как действовать в кризисной ситуации и как позаботиться о себе и безопасности своих близких", Министерство обороны выпустило буклет "Как действовать в кризисной ситуации" на латышском, английском и русском языках в электронном и печатном виде — 9000 экземпляров были разосланы по самоуправлениям. Суть буклета — жителям надо подготовиться и суметь самим продержаться первых 72 часа и ждать дальнейших распоряжений от властей. Если интернет не работает, то по радио.
Также Министерство обороны (МО) Латвии в мае проводило лекции по школам и планирует до конца года опубликовать "Доктрину сопротивления", в которой жителям будут разъяснены основные понятия, связанные с сопротивлением, а также с планированием, видами и ходом сопротивления.