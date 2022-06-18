"Что каждому делать в случае нападения России?" Херманис опубликовал открытое письмо властям Латвии

В ночь с 17 на 18 июня главный режиссер Нового рижского театра Алвис Херманис опубликовал на своей странице Facebook открытое письмо президенту Левитсу, премьер-министру Кариньшу и министру обороны Пабриксу, в котором призвал дать народу Латвии инструкцию, что делать в случае наступления часа Х. Иначе, по мнению Херманиса, начнется паника, как 24 февраля в Украине.

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В конце сезона Новый Рижский театр выпустил две премьеры о войне в Украине — постановку о жизни в посткрымовском Донбассе по пьесе Наталки Ворожбит "Плохие дороги" (режиссер — жена Херманиса Кристине Крузе) и моноспектакль самого Post Scriptum с Чулпан Хаматовой по Достоевскому и Политковской (подробности — здесь). Логичным продолжением осмысления темы для Херманиса стало открытое письмо к руководству страны, в котором он озаботился вопросом, что делать, если завтра все начнется в Латвии? В комментариях к письму люди выражают желание подписаться.

"Меня зовут Алвис Херманис, — напоминает режиссер. — но у меня есть вопрос, который я хотел бы задать вам от имени всего латвийского общества. Потому что это самый важный вопрос в данный исторический момент, который интересует нас, всех жителей Латвии.

Почему руководство нашего государства до сих пор не провело никаких публичных инструктажей и не дало никаких указаний — что делать конкретно каждому из нас в случае наступления часa Х? В отличие от правительств Польши, Литвы и Эстонии, мы до сих пор не получили никаких подробных и технических советов о том, как действовать в случае внезапного нападения России.

Мы понимаем, что мероприятия по милитаристическому ответу могут быть военной тайной, пусть будет так. Но, раз уж мы доверили вам ответственность за управление страной, мы ожидаем, что вы проинструктируете всех остальных о том, как действовать и что делать, чтобы защитить себя и свои семьи во время вероятного кризиса".

"Мы понимаем, что варианты могут быть разными — конвенциональное вторжение армии, внезапный ракетный удар или сюрприз ядерной войны, - рассуждает Хермания. - На все эти варианты реакцией людей будет одной-единственной — паника. Мы допускаем, что паника — это именно то, чего можно было бы избежать, если бы каждый из нас, в том числе гражданских, знал, как действовать и что делать. Как известно, утром 24 февраля именно паника на многие дни парализовала украинское общество.

Вчера у меня была беседа с директором Литовского государственного театра, который сообщил, что две недели назад в Министерстве национальной обороны Литвы состоялось совещание руководителей всех самых больших учреждений, на котором их проинструктировали, как им действовать в случае разных вариантов внезапного нападения России. Например, всем рассказали, что самой большой ошибкой было бы сесть в свои машины и пытаться эвакуироваться, так как это парализует дороги (это лишь один пример).