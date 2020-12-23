Что теперь? Актриса Резия Калныня отправляет властных мальчиков в лес и строит мост русские-латыши

В июльском интервью порталу Delfi актриса и режиссер Резия Калныня после премьеры в Рижском русском театре рассуждала на темы западных и восточных ценностей, мировых кукловодов, заметаемой в темные углы грязи и вкусах латышского и русского кофе. Сегодня Резия и ее брат-близнец отмечают круглую дату — к ней артистка успела построить свое арт-пространство, объединяющее русских и латышей, сняться в двух сериалах, собрать знатный урожай помидоров и найти применение для бездействующих мальчиков, которые у власти.

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Вдохновляющее интервью с Резией Калныней о том, ради чего стоит жить, читайте - "Миром правят несколько мальчиков!" Резия Калныня о страхе, любви и карабасах-барабасах своей жизни".



Первую волну пандемии Резии помог пережить свой огородик — разбила грядки и наблюдала, как растут огурцы, помидорки черри, розы и горошек. Впервые за годы своего брака Резия оказалась так надолго вместе со своим мужем — знаменитым дирижером Айнаром Рубикисом, который в 2012-2014 годах был музыкальным руководителем Новосибирской оперы, а сейчас - берлинской Komische Oper. До недавнего времени творческая пара жила в череде бесконечных рандеву — супруги ездили друг к другу в гости.

"Мы живем недалеко от аэропорта, поэтому шутили, что едем не на самолет, а на автобус —полтора часа, и мы рядом. Но ненадолго, — смеется Резия. — Наконец-то, благодаря нашим друзьям, мы смогли реализовать мечту, родившуюся еще во время совместной работы в Новосибирске — создать собственное пространство музыки и драмы OratoriO, где, как в зеркале, отражать наши чувства и настроения, — рассказала Резия. — Пространство находится в красивом творческом квартале Sporta2 (вход с улицы Ханзас) в помещениях бывшей фабрики сладостей "Узвара". Об этом напоминает бар-ресторан под залом, который называется "Зефир". Грузовой лифт мы переоборудовали в проход на сцену — это символический переход от рутины к искусству".

Foto: Dāvids Fomins

За совместную работу пары в Новосибирске "Мессу" Бернстайна Айнарс Рубикис уже получил свою первую российскую театральную премию "Золотая маска". В ноябре этого года награда снова нашла героя — на этот раз отметили работу дирижера в опере Большого театра "Русалка" "Это было волшебно! Я была на первом этаже и услышала на втором этаже крики радости... - вспоминает Резия. — Если творение можно назвать сущностью, наполненной женской энергией, то мы — как две руки этой сущности. Пространство OratoriO мы открыли концертом с Андреем Осокиным: он играл музыку латышских композиторов, а мы c Даце Мицане-Залите читали стихи. А певица Катрина Гупало выступала с маэстро электронной музыки Oreolo и музыкой моего папы… Получился цикл "Мгновения после ужина" - про волшебное время сумерек, когда все затихает, на передний план выходят духовные вещи.

Пространство драмы мы открыли пьесой Шона Гренона "Тогда и сейчас", которую играли в двух составах. В одном я задействовала актеров Рижского русского театра Максима Бусела и Яну Хербсту, которая призналась, что это ее первый опыт игры на латышском языке.