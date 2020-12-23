Что теперь? Актриса Резия Калныня отправляет властных мальчиков в лес и строит мост русские-латыши

В июльском интервью порталу Delfi актриса и режиссер Резия Калныня после премьеры в Рижском русском театре рассуждала на темы западных и восточных ценностей, мировых кукловодов, заметаемой в темные углы грязи и вкусах латышского и русского кофе. Сегодня Резия и ее брат-близнец отмечают круглую дату — к ней артистка успела построить свое арт-пространство, объединяющее русских и латышей, сняться в двух сериалах, собрать знатный урожай помидоров и найти применение для бездействующих мальчиков, которые у власти.
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Первую волну пандемии Резии помог пережить свой огородик — разбила грядки и наблюдала, как растут огурцы, помидорки черри, розы и горошек. Впервые за годы своего брака Резия оказалась так надолго вместе со своим мужем — знаменитым дирижером Айнаром Рубикисом, который в 2012-2014 годах был музыкальным руководителем Новосибирской оперы, а сейчас - берлинской Komische Oper. До недавнего времени творческая пара жила в череде бесконечных рандеву — супруги ездили друг к другу в гости.
"Мы живем недалеко от аэропорта, поэтому шутили, что едем не на самолет, а на автобус —полтора часа, и мы рядом. Но ненадолго, — смеется Резия. — Наконец-то, благодаря нашим друзьям, мы смогли реализовать мечту, родившуюся еще во время совместной работы в Новосибирске — создать собственное пространство музыки и драмы OratoriO, где, как в зеркале, отражать наши чувства и настроения, — рассказала Резия. — Пространство находится в красивом творческом квартале Sporta2 (вход с улицы Ханзас) в помещениях бывшей фабрики сладостей "Узвара". Об этом напоминает бар-ресторан под залом, который называется "Зефир". Грузовой лифт мы переоборудовали в проход на сцену — это символический переход от рутины к искусству".
За совместную работу пары в Новосибирске "Мессу" Бернстайна Айнарс Рубикис уже получил свою первую российскую театральную премию "Золотая маска". В ноябре этого года награда снова нашла героя — на этот раз отметили работу дирижера в опере Большого театра "Русалка" "Это было волшебно! Я была на первом этаже и услышала на втором этаже крики радости... - вспоминает Резия. — Если творение можно назвать сущностью, наполненной женской энергией, то мы — как две руки этой сущности. Пространство OratoriO мы открыли концертом с Андреем Осокиным: он играл музыку латышских композиторов, а мы c Даце Мицане-Залите читали стихи. А певица Катрина Гупало выступала с маэстро электронной музыки Oreolo и музыкой моего папы… Получился цикл "Мгновения после ужина" - про волшебное время сумерек, когда все затихает, на передний план выходят духовные вещи.
Пространство драмы мы открыли пьесой Шона Гренона "Тогда и сейчас", которую играли в двух составах. В одном я задействовала актеров Рижского русского театра Максима Бусела и Яну Хербсту, которая призналась, что это ее первый опыт игры на латышском языке.
Мы работу не остановили. Будем продолжать сотрудничество с Рижским русским театром: режиссер и хореограф Инга Красовска поставит с русскими и латышскими актерами спектакль почти без слов о том, как люди друг друга понимают или не понимают…"
Параллельно Резия снялась в двух сериалах Bezvēsts pazudušie ("Без вести пропавшие") и Projekts: šķiršanās ("Проект: разводы") и начинает съемки во втором сезоне сериала Nemīlētie. Конечно, соблюдение мер безопасности делает процесс непростым. "Человек ко всему привыкает — в конце концов, это не война, — говорит Резия. — Просто нужна ответственность за себя и коллег. Взрослые люди в состоянии сами принимать решения, что делать и что не делать. К примеру, Айнарс не катается на лыжах, потому что должен беречь свои руки".
Сегодняшнюю пандемийную ситуацию Резия называет очень образно: "рождение света": "Ноябрь и декабрь всегда погружают нас во тьму, а сегодня она особенно глубокая. Мы так быстро жили, все время куда-то неслись — пора притормозить и подумать, куда. Темнота дана для того, чтобы потом мы увидели свет во всей его красе. Время и обстоятельства учат нас спокойствию, терпению и человечности".
В своем летнем интервью Delfi Резия Калныня рассуждала на тему того, что миром правят несколько мальчиков, которые манипулируют человеческими жизнями, играя ими, как оловянными солдатиками. "Сегодня мы видим, как неуспешно они правят, - делится наблюдениями Резия. - Уж и не знаю, чего им дать, чтобы они занялись делом. Может, топор? Чтобы шли в лес и чистили, но не рубили хорошие деревья, или рыли колодцы в Африке. А то женщины им положили мир на блюдце с голубой каемочкой — они от безделья начали глупеть… Пусть едут туда, где нужны благородные и полезные дела!"
23 декабря Резия и ее брат-священник Кристс Калныньш отмечают свою общую круглую дату. По такому случаю артистка начала цикл онлайн-бесед "Мгновения до юбилея" — задушевное общение с друзьями на фейсбук-странице OratoriO: другом детства и школы Хореном Сталбе, однокурсницей Агнесе Зелтыней… В день рождения на онлайн-платформах церкви Старой Гертруды и OratoriO Кристс Калныньш проведет богослужение, в 21.00 с платформы OratoriO брат и сестра будут читать стихи из книги Кристса Niekkalbīša dzejoļu grāmatiņa ("Книжка стихов пустомели").