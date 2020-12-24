Что теперь? Режиссер Виестур Кайриш положил спектакли на полку и будет строить баррикады в Риге

В начале январе-2020 портал Delfi сделал интервью с одним из самых востребованных в кино и театре режиссеров Виестуром Кайришем, который снял фильм на латгальском "Город у реки" — наглядная история, как каждая власть перекрашивает все в свой цвет, а в итоге цвет у поворотных моментов истории один — крови. Еще тогда режиссер сказал: "Испытания предстоят такие, что проблемы русские-латыши покажутся пустяками". И как в воду глядел. Портал Delfi поговорил с Виестуром о перевороте в жизни страны и его самого.

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Очень откровенное интервью Виестура Кайриша "В 1940-м году латышам надо было сопротивляться хоть один день!" - про борьбу за незвисимость, латышей латышского и русского происхождения, русскую и латышскую классику, рабство в крови и правителей на тронах.



Фильм "Город у реки" получил несколько главных кинопремий Латвии "Большой Кристапс", в том числе — за сценарий. В конце января Виестур Кайриш выиграл конкурс на должность художественного руководителя театра Dailes и с азартом принялся реанимировать попавший в непростую ситуацию театр.

"Год выдался воистину безумный! - эмоционально откликнулся на звонок Delfi Кайриш. - Когда мы с Юрисом (Жагарсом) решили подать свои кандидатуры на руководство театром "Дайлес", о "ковиде" не было и мысли. С тех пор, что мы не планируем, все связано с ощущением, что не контролируешь ситуацию. Театральный коллектив и так самый эмоциональный из всех возможных трудовых коллективов, да еще в такое эмоциональное время. Фраза "все сложно" не объясняет ничего. Стараемся объяснять коллективу каждый шаг. У каждого есть право без опасений высказывать любые свои мысли и взгляды, пусть отличные от других. Главное, чтобы мы понимали, куда мы вместе идем, и шли в одном направлении".

По словам Кайриша, дисциплина в эти дни поддерживается железная: "С масками у нас никакой демократии. Даже в кафе не собираемся, чтобы поесть вместе, хоть это и важный момент в созревании спектакля. Все по углам. Пока держимся (плюем через плечо, - прим. Ред.) и отвечаем на депрессию активной работой. Три спектакля уже поставлено, два активно репетируются. Ждем приезда венгерского режиссера… Это очень странное ощущение, когда зрители не могут увидеть результатов твоего творчества. Это как когда-то кино отправляли на полку.

Например, я выпустил спектакль "Смильгис" (про основателя театра "Дайлес" Эдуарда Смильгиса, - прим. Ред.) - один из сложнейших в моей карьере, продали все билеты и… так и не смогли его показать. Впрочем, в этом что-то есть: в свое время Смильгис начинал создавать свой театр в катастрофической ситуации — буквально на руинах войны. Когда мы делали три внутренних показа для своих, я не позволял актерам выходить на поклон — и так же было у истоков театра "Дайлес": Смильгис считал, что поклон — это буржуазно, но потом они "передумали" - актерам все же необходима обратная связь. Очень надеемся, что в марте сможем вернуть зрителей — если нет, то и мои внутренние резервы могут кончиться".

Параллельно в театре активно идет ремонт, внешний и внутренний. Закрываются Малый и Камерный залы — из них сделают новое современное сценическое пространство. Так что в следующем сезоне будет работать только Большой зал и еще будем играть на стороне".

Кайриш сообщил, что несмотря на все неясности, буквально на днях он запускает съемки нового фильма, который задумал давно, потом год искал деньги по разным странам. Получился масштабный международный проект с оператором из Польши…