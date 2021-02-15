Что ты любимой подаришь, скотина? Галкин снял клип про День святого Валентина

Максим Галкин в День всех влюбленных опубликовал видеоклип на песню "День Валентина".

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В шутливом ролике поется про подарки к 14 февраля, при этом все роли - как мужские, так и женские - Максим в клипе сыграл сам.