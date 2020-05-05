Что у Путина в тарелке. Кремлевский повар раскрыл секреты еды российских президентов

Шеф-повар Кремля Анатолий Галкин рассказал о вкусовых предпочтениях первых лиц СССР и РФ — Михаила Горбачева, Бориса Ельцина, Владимира Путина, сообщает РИА "Новости".

Так, первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев не любил дичь, но мог съесть филе или индейку, которая была специально выращенная. В зарубежных поездках он мог попробовать морепродукты, а вот его жена Раиса Максимовна вовсе их не ела.

Также не любил морепродукты первый президент России Борис Ельцин, поэтому на его столе никогда не было креветок, морских ежей и другой подобной еды.

По словам Галкина, действующий президент России Владимир Путин предпочитает хорошие котлеты, баранину, телятину, иногда рыбу.