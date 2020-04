Что вытворяют звезды в самоизоляции и почему их за это ненавидят

С наступлением пандемии коронавируса культурная жизнь планеты затормозилась — съемки кинолент и сериалов отложены, музыкальные фестивали и гастроли отменены, модельные показы возможны только в собственном гардеробе, а вся социальная жизнь переместилась в интернет.

Кинозвезды, музыканты и другие артисты остались без неотложной работы и уединились с семьями или друзьями, однако не исчезли с радаров полностью, продолжая общаться со своими многочисленными поклонниками через соцсети. Кто-то выкладывает смешные видео, кто-то устраивает онлайн-концерты, другие же делятся личными переживаниями и размышлениями по поводу происходящего в мире — и к последним в интернете с недавнего времени стали относиться гораздо агрессивнее.

Что там происходит у звезд и почему это нравится далеко не всем, рассказывает "Лента.ру".

Тема "знаменитости в карантине" в различных таблоидах сегодня настолько же популярна, как ранее фото актрис или певцов, вышедших вынести мусор на улицу в домашней одежде и без макияжа, — фанатам всегда хочется сблизиться с кумирами, посмотреть на их быт и найти какие-то точки соприкосновения. В 2002-м в американском глянцевом еженедельнике Us Weekly впервые появилась рубрика "Звезды — они такие же, как мы", заполненная снимками знаменитостей, поедающих фастфуд, заправляющих машины или танцующих в клубах. Рубрика радикально трансформировала работу папарацци — те, вместо того чтобы гнаться за кадрами с изменами звезд, начали поджидать их у строительных магазинов или мусорных баков.

Артисты, в свою очередь, быстро переняли правила игры, начав выходить за продуктами в одежде определенных брендов и с правильными аксессуарами, или просто поддерживали регулярным бытовым попаданием в кадр престиж и узнаваемость.

Сегодня же, пока папарацци сидят дома, звездам приходится собственноручно демонстрировать публике, что они "такие же", — при помощи социальных сетей и домашних видео. Из-за всеобщей изоляции они получают гораздо больше внимания, ведь их развлекательные посты и лайв-трансляции куда привлекательнее ежеминутно поступающих новостей о росте смертности, переполненных больницах, экономических коллапсах и прочих ужасах в период коронавирусной пандемии.

Получается у знаменитостей, правда, не всегда. Люди, отрезанные от привычного мира, работы и социальных интеракций, стали куда критичнее изучать то, чем с ними делятся скучающие звезды. И когда те, призывая поклонников самоизолироваться, записывают видеообращения с дружелюбными и искренними фразами вроде "мы все в одной лодке", демонстрируя при этом за спиной интерьеры многоэтажных особняков, то оказавшиеся запертыми в куда более тесных пространствах интернет-пользователи встречают такие посты как минимум с мрачным цинизмом.

Израильская звезда "Чудо-женщины" Галь Гадот, скорее всего, не видела иронии в том, чтобы подбить кучу знаменитостей по строчке исполнить песню Джона Леннона Imagine. "Мы все в этом вместе, мы переживем это вместе. Давайте представим это вместе", — написала она под видео, в котором вместе с Уиллом Ферреллом, Эми Адамс, Сией, Педро Паскалем, Карой Делевинь, Кристен Уиг и другими исполняет песню легендарного музыканта.

Только вот комментаторы сразу же обратили внимание на то, в каких интерьерах звезды поют эту песню о "мире без собственности, жадности и голода". Интернет-пользователи даже выпустили модифицированную версию видео Гадот, в которой под каждым артистом (не везде правильно идентифицированным) появляется информация о его финансовой состоятельности.

Теперь недавнее (хотя, по ощущениям, произошедшее в прошлую эпоху) награждение фильма "Паразиты" главными "Оскарами" выглядит не как долгожданное признание Голливудом азиатского кинематографа, а как зловещее предзнаменование обострения классового напряжения — по крайней мере, именно с "Паразитами" у интернет-пользователей вызвал ассоциации пост поп-звезды Дженнифер Лопес, в котором она заявляет, что, несмотря на закрытие ресторанов и всего прочего, они с семьей способны сами себя развлекать — на кислотно-зеленой лужайке с бассейном, гироскутером и прохладительными напитками. В комментариях к видео у Лопес уже неоднократно поинтересовались, не ищет ли их семейство арт-терапевта, учителя английского, личного водителя или домохозяйку, а также посоветовали проверить подвал их дома.

We can’t go out to any restaurants or anything but the service and entertainment here is pretty good...😊 #StaySafe pic.twitter.com/K8BnzzB6j6