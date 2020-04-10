Что вытворяют звезды в самоизоляции и почему их за это ненавидят

С наступлением пандемии коронавируса культурная жизнь планеты затормозилась — съемки кинолент и сериалов отложены, музыкальные фестивали и гастроли отменены, модельные показы возможны только в собственном гардеробе, а вся социальная жизнь переместилась в интернет.

Кинозвезды, музыканты и другие артисты остались без неотложной работы и уединились с семьями или друзьями, однако не исчезли с радаров полностью, продолжая общаться со своими многочисленными поклонниками через соцсети. Кто-то выкладывает смешные видео, кто-то устраивает онлайн-концерты, другие же делятся личными переживаниями и размышлениями по поводу происходящего в мире — и к последним в интернете с недавнего времени стали относиться гораздо агрессивнее.

Что там происходит у звезд и почему это нравится далеко не всем, рассказывает "Лента.ру".

Звезды — они такие же, как мы

Foto: Vida Press

Тема "знаменитости в карантине" в различных таблоидах сегодня настолько же популярна, как ранее фото актрис или певцов, вышедших вынести мусор на улицу в домашней одежде и без макияжа, — фанатам всегда хочется сблизиться с кумирами, посмотреть на их быт и найти какие-то точки соприкосновения. В 2002-м в американском глянцевом еженедельнике Us Weekly впервые появилась рубрика "Звезды — они такие же, как мы", заполненная снимками знаменитостей, поедающих фастфуд, заправляющих машины или танцующих в клубах. Рубрика радикально трансформировала работу папарацци — те, вместо того чтобы гнаться за кадрами с изменами звезд, начали поджидать их у строительных магазинов или мусорных баков.

Артисты, в свою очередь, быстро переняли правила игры, начав выходить за продуктами в одежде определенных брендов и с правильными аксессуарами, или просто поддерживали регулярным бытовым попаданием в кадр престиж и узнаваемость.

Сегодня же, пока папарацци сидят дома, звездам приходится собственноручно демонстрировать публике, что они "такие же", — при помощи социальных сетей и домашних видео. Из-за всеобщей изоляции они получают гораздо больше внимания, ведь их развлекательные посты и лайв-трансляции куда привлекательнее ежеминутно поступающих новостей о росте смертности, переполненных больницах, экономических коллапсах и прочих ужасах в период коронавирусной пандемии.

Получается у знаменитостей, правда, не всегда. Люди, отрезанные от привычного мира, работы и социальных интеракций, стали куда критичнее изучать то, чем с ними делятся скучающие звезды. И когда те, призывая поклонников самоизолироваться, записывают видеообращения с дружелюбными и искренними фразами вроде "мы все в одной лодке", демонстрируя при этом за спиной интерьеры многоэтажных особняков, то оказавшиеся запертыми в куда более тесных пространствах интернет-пользователи встречают такие посты как минимум с мрачным цинизмом.

Мы все в этом вместе, мы переживем это вместе

Израильская звезда "Чудо-женщины" Галь Гадот, скорее всего, не видела иронии в том, чтобы подбить кучу знаменитостей по строчке исполнить песню Джона Леннона Imagine. "Мы все в этом вместе, мы переживем это вместе. Давайте представим это вместе", — написала она под видео, в котором вместе с Уиллом Ферреллом, Эми Адамс, Сией, Педро Паскалем, Карой Делевинь, Кристен Уиг и другими исполняет песню легендарного музыканта.

Только вот комментаторы сразу же обратили внимание на то, в каких интерьерах звезды поют эту песню о "мире без собственности, жадности и голода". Интернет-пользователи даже выпустили модифицированную версию видео Гадот, в которой под каждым артистом (не везде правильно идентифицированным) появляется информация о его финансовой состоятельности.

Проверьте подвал

Теперь недавнее (хотя, по ощущениям, произошедшее в прошлую эпоху) награждение фильма "Паразиты" главными "Оскарами" выглядит не как долгожданное признание Голливудом азиатского кинематографа, а как зловещее предзнаменование обострения классового напряжения — по крайней мере, именно с "Паразитами" у интернет-пользователей вызвал ассоциации пост поп-звезды Дженнифер Лопес, в котором она заявляет, что, несмотря на закрытие ресторанов и всего прочего, они с семьей способны сами себя развлекать — на кислотно-зеленой лужайке с бассейном, гироскутером и прохладительными напитками. В комментариях к видео у Лопес уже неоднократно поинтересовались, не ищет ли их семейство арт-терапевта, учителя английского, личного водителя или домохозяйку, а также посоветовали проверить подвал их дома.

We can’t go out to any restaurants or anything but the service and entertainment here is pretty good...😊 #StaySafe pic.twitter.com/K8BnzzB6j6 — jlo (@JLo) March 18, 2020



И звезды — только верхушка этого айсберга. Их финансовое состояние несоизмеримо с бизнесменами из списков Forbes, но они получают куда больше хейта, поскольку им в силу профессии необходимо общаться с массовой аудиторией. Однако и миллиардеры-предприниматели не избегают гнева засевших в самоизоляции, покажи они хоть толику бесчувственности — к примеру, музыкальному магнату Дэвиду Геффену, основателю звукозаписывающей компании Geffen Records, пришлось удалить свой Instagram-аккаунт из-за волны ненависти после того, как он пожелал всем "оставаться в безопасности" со своей суперъяхты Rising Sun, за которую заплатил 590 миллионов долларов. По-видимому, слишком много подписчиков пожелали буквально оказаться с Геффеном в одной лодке.

Лауреат "Грэмми" Джон Майер даже посвятил продюсеру и его яхте песню со строчками "Купил эту сучку в 2004-м / Чтобы не приходилось больше терпеть ваше дерьмо". Музыкант в шутку признался, что наиболее оскорбительным в посте для него показалось то, что Геффен якобы подразумевает, будто все знают, где вообще находятся эти Гренадины.

Великий уравнитель

Наверное, главным объектом хейта не только интернет-пользователей, но и западной прессы стала певица Мадонна, которая решила вести карантинные видеодневники и записала монолог, в котором объявила коронавирус "великим уравнителем". Поп-звезда посчитала, что пандемия сблизила представителей разных классов, и назвала это одновременно прекрасным и ужасным явлением.

"COVID-19 не заботит то, насколько ты богат, насколько ты знаменит, насколько ты смешной или умный, где ты живешь, сколько тебе лет, какие истории ты можешь рассказать. Он — великий уравнитель. И то, что делает его таким ужасным, делает его таким великим. Ужасно, что он уравнял нас во многом. Что прекрасно — он уравнял нас во многом", — заявила певица.

61-летняя Мадонна добавила, что "мы все находимся в одной лодке": "И если корабль пойдет ко дну, мы утонем вместе". Сделала она это обнаженной, сидя в ванной с лепестками роз. В комментариях к посту артистки, размещенному в ее Twitter и Instagram-аккаунтах, многие указали на то, что ни в чем особом коронавирус никого не уравнял, и видеодневники закрывшейся в огромном доме в окружении персональных помощников Мадонны подтверждают это, как ничто другое. Артистка позже потерла запись со всех аккаунтов, но продолжила выкладывать новые — в одном из видео она показывает собственную домашнюю клинику с футуристической техникой.



Попытки суперзвезд сравнить себя с их поклонниками в периоды кризиса еще сильнее обнажают огромную пропасть между представителями разных социальных слоев, одни из которых способны пережить эпидемию смертельного вируса и вытекающие из него финансовые последствия без особых потерь и с минимальными неудобствами, в то время как для других любой простой заметно бьет по карману. Все же, несмотря на резко негативную реакцию многих поклонников, от того, что артисты призывают соблюдать режим изоляции, есть несомненная польза — учитывая, что люди привыкли подражать знаменитостям, непреднамеренно считая их поведение или привычки залогом их успеха. В конкретном случае подражание звездной изоляции поможет избежать массовых вспышек эпидемии. Более того, многие знаменитости жертвуют уйму денег на борьбу с вирусом — та же Мадонна отдала на поиск вакцины миллион долларов в фонд Билла и Мелинды Гейтс после смерти от коронавируса ее друга, актера Марка Блума. Но несмотря на громкие слова, переживать пандемию знаменитости и их фанаты будут все же в разных лодках. У первых они больше напоминают Rising Sun, у вторых — проржавевший тримаран Кевина Костнера из "Водного мира".