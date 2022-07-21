"Что значит – Аллочку верните? Она что – шифоньер?!". Максим Галкин пытается утихомирить поклонников

Известный шоумен Максим Галкин на днях объявил о своей новой гастрольной программе по Америке, из-за чего столкнулся с жесткой критикой в свой адрес. Кроме этого, юмористу достались обвинения в том, что он оказывает давление на Аллу Пугачеву.

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Услышав анонс нового концертного тура Галкина по США, фанаты предположили, что в Россию Примадонну молодой муж теперь уж точно не отпустит. "Вы, Максим, выступайте где хотите и как хотите, но Аллочку, пожалуйста, верните в Россию! Вы же обещали ей спокойную жизнь, а теперь что?" — написала ему одна из подписчиц.

Галкин заверил подписчиков, что дает концерты в США уже давно, один из последних был в 2018 году, пишет Starhit. Также он опроверг слух о том, якобы подчинил супругу своей воле. "Что значит — Аллочку верните? Она что шифоньер?!" — недоумевает артист.

В данный момент звездная семья проживает за границей. Поначалу супруги обосновались в Израиле, сейчас они находятся в Юрмале, где, к слову, отдыхали каждый год. Максим, лишившийся работы в родной России, без дела не сидит и гастролирует по миру. Недавно у него с успехом прошли концерты по Израилю, теперь в его расписании Латвия, Эстония, Великобритания, Турция, Австралия и вот теперь — Америка.

Недавно Пугачеву заметили в Москве, куда она приехала без мужа. Сама Алла Борисовна заявляла, что вернется в Россию к 1 сентября, что касается Галкина, то его на родине может ожидать уголовное преследование за распространение фейков об армии России.