Цискаридзе рассказал о сексуальных домогательствах в Большом театре
Foto: Itar-Tass/Scanpix

Российский артист балета и педагог Николай Цискаридзе рассказал о процветающих в Большом театре сексуальных домогательствах.

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В эфире в YouTube-шоу Василия Конова танцор вспомнил произошедший несколько лет назад скандал, в ходе которого балерина Анжелина Воронцова оказалась под давлением бывшего худрука учреждения Сергея Филина. По словам Цискаридзе, он уважал Филина как артиста, однако позже их отношения испортились.

Цискаридзе вспомнил, как Филин попросил его уговорить балерину сделать "определенные вещи" ради того, чтобы наладить ее творческую карьеру. Это вызвало негодование Цискаридзе. "Я ему сказал: "С сегодняшнего дня мне с тобой даже говорить противно". Встал и ушел", — рассказал народный артист. Он подчеркнул, что о домогательствах в Большом театре могли бы рассказать многие, но потерпевшие опасаются травли в их адрес.

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